Amici, le telecamere, l'incompatibilità: la storia d'amore tra Elodie e Lele Esposito

Elodie compie 35 anni. Dai tempi di Amici a oggi è diventata una sorta di popstar per il pubblico italiano ma oltre che per le sue doti canore l'artista è finita spesso al centro dell'attenzione per le sue storie d'amore. Tra i suoi tanti amori i fan ricorderanno Lele Esposito, cantante napoletano conosciuto ad Amici nel 2015, con il quale Elodie ebbe una relazione terminata poco dopo la fine del talent di Maria De Filippi.

L'incontro ad Amici

Novembre 2015. Elodie Di Patrizi e Lele Esposito entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi come allievi della nuova edizione del talent. Entrambi nella categoria "Cantanti" Elodie e Lele iniziano a conoscersi e tra loro nasce un'amicizia speciale che li lega per tutta la durata del programma. " Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento insieme a Maria De Filippi. Se perdevo la testa, veniva a riprendermi ” racconterà Elodie sulle pagine di Grazia anni dopo la fine della loro relazione.

La dichiarazione

Aprile 2016. Lele e Elodie passano alla fase finale del talent, accedendo al Serale, entrambi nella squadra Bianca. Il loro rapporto è sempre stato molto più che una semplice amicizia, ma entrambi non hanno mai manifestato apertamente i propri sentimenti. Qualcosa, però, cambia durante la convivenza in casetta, dove i due artisti si mostrano più intimi e Esposito si dichiara ufficialmente il 3 maggio 2016, in occasione del compleanno di Elodie facendole trovare una stanza piena di palloncini e un biglietto con scritto: "Ti amo".

La prima estate insieme

Luglio 2016. Terminata l'esperienza ad Amici Lele e Elodie si godono le prime vacanze insieme e una prima convivenza a Roma. Gli impegni professionali - che vedono Elodie impegnata ad aprire il tour di Emma e Lele quello di Elisa - sono rimandati a fine estate e la coppia si concede qualche giorno tra Gallipoli, Napoli, Positano e Lecce, dove vivono i genitori di Esposito. Per loro è un vero e proprio assalto dei fan e sui social finiscono decine di foto e selfie con i loro ammiratori.

Le voci di crisi

Agosto 2016. Da giorni sulle pagine delle riviste scandalistiche si parla della presunta rottura tra Elodie e Lele, che sul web si mostrano sempre meno. I paparazzi del settimanale Chi, però, sorprendono la coppia in giro per le vie di Lecce, mano nella mano, felici e disponibili con i fan che si fermano a chiedere autografi e selfie. Sulle pagine della rivista Elodie e Lele confermano il momento delicato: " Abbiamo superato un momento di crisi ma adesso va benissimo ".

Sanremo 2017

Febbraio 2017. Dopo l'inverno trascorso a promuovere i rispettivi dischi e a suonare in giro per l'Italia, Lele e Elodie vivono il loro primo Festival di Sanremo insieme. Esposito è nelle "Nuove Proposte" (categoria che vince con il brano "Ora mai") mentre Elodie è tra i Big e nella serata finale si classifica all'ottavo posto con "Tutta colpa mia". Per entrambi si tratta di un grande momento, perché sulla scia di Sanremo sia Lele che Elodie pubblicano i rispettivi album. Gli impegni si moltiplicano ma il loro amore sembra resistere alla distanza, che il lavoro mette tra loro. Qualcosa però sta per cambiare.

La rottura definitiva

Luglio 2017. Gli impegni estivi di Elodie e i progetti di Lele li portano ad allontanarsi. La convivenza è diventata difficile e i siti che seguono la loro storia iniziano a insinuare il dubbio che tra i due artisti sia in corso una crisi. E' Elodie a mettere un punto alle indiscrezioni, confermando la fine della relazione con Lele durante un'intervista rilasciata a margine della partecipazione al Festival Collisioni di Barolo: " Con Lele? Nella vita ci si vuole bene, ma le cose evolvono e cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili. In questo momento diciamo che abbiamo preso strade diverse ".

Elodie e Lele Esposito oggi

L'estate del 2017 segna l'addio definitivo tra Lele e Elodie che oggi proseguono le loro vite

lontano l'uno dall'altra. Oggi Elodie è legata al campione di motociclismo, mentre Lele Esposito continua a lavorare nel mondo della musica ma mantiene la sua vita privata lontano dai gossip.