"Amico e giornalista coraggioso". Così Berlusconi ricorda Maurizio Costanzo

Tra i tanti che hanno salutato Maurizio Costanzo quest'oggi c'è anche Silvio Berlusconi. I due sono stati legati da un'amicizia di lunga data e nelle parole dell'ex premier, nonché ex editore Mediaset, traspare il dispiacere per la perdita di un affetto. " Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. Non ha soltanto inventato un genere televisivo, ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti - come la musica - sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti ", scrive il Cavaliere in un comunicato affidato ai social.

Nel suo messaggio, il presidente di Forza Italia aggiunge: " È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. Mancherà moltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De Filippi, e a tutta la sua famiglia ". Il messaggio di Berlusconi è stato accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente insieme al giornalista. La stima e il rapporto professionale tra loro sono spesso emersi durante la partecipazione del Cavaliere al Maurizio Costanzo Show. Una partecipazione frequente, che ha permesso ai due di affrontare i più svariati argomenti, attraversando insieme i cambiamenti dell'Italia degli ultimi trent'anni.

La camera ardente per il giornalista sarà allestita sabato e domenica presso la sala della Protomoteca in Campidoglio con ingresso dal Portico del Vignola. L'apertura al pubblico per sabato sarà dalle 10.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. I funerali, invece, si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Il giornalista è morto presso la clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana per un piccolo intervento di routine. Negli ultimi giorni, poi, le sue condizioni sono peggiorate.