"Ancora innamorata di Stefano De Martino". L'indiscrezione su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé e ovviamente il gossip impazzisce. Nonostante i tentativi di voltare pagina, i nuovi amori più o meno fugaci e un’estate movimentata, sembrerebbe che la show girl argentina non abbia mai davvero chiuso con il suo ex marito Stefano De Martino. A confermarlo sarebbero alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine a lei, che parlano di un sentimento forte e mai davvero sopito. A renderlo noto è Dagospia.

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, che parla di affermazioni di una “cara amica” della showgirl argentina, Belen proverebbe ancora dei sentimenti per De Martino. Proprio per questo starebbe attraversando un periodo complicato, segnato anche da liti riprese sul web, come quella con il benzinaio in Sardegna. Il riferimento è a qualche giorno fa quando sui social è rimbalzato un video che la vede protagonista di una brutta lite con un benzinaio. Mentre stava guidando il suo SUV, Belen ha ignorato un divieto, causando lo spostamento di un birillo posto a segnalare un tombino aperto. Il benzinaio della stazione di servizio l'ha richiamata, chiedendole: "Perché hai spostato il birillo?". La showgirl argentina ha controbattuto: "Perché lei mi sta sul ca**o". Il video è stato diffuso sul web, diventando virale e aprendo il dibattito.

"Le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino", avrebbe detto questa fonte vicinissima alla modella.

Una rivelazione che cambia la prospettiva e che spiegherebbe anche la fine rapida della frequentazione con Nicolò De Tomassi, il giovane avvocato fotografato con lei solo poche settimane fa. "È stato solo un flirt per far ingelosire De Martino?", si è infatti chiesto il sito di gossip.