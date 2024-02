"Ancora non capisco perché lo abbia fatto". È di nuovo Ilary contro Totti

Ilary Blasi torna all'attacco dell'ex marito. Del resto, se c'è una cosa che la conduttrice romana sa fare bene è difendere e poi contrattaccare. Lo ha fatto (di nuovo) nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, tradendo la promessa fatta al suo pubblico pochi giorni fa quando, in occasione della presentazione del suo libro ("Che stupida"), aveva concluso la serata milanese con un punto e a capo: "Da domani, 1 febbraio, di questa storia non voglio parlarne più". E invece, giusto sette giorni dopo, eccola ancora una volta parlare del suo matrimonio fallito, delle parole non dette e quelle dette (troppe) e delle colpe del Pupone (senza mai citare, però, Cristiano Iovino). Insomma, delle solite cose.

Va bene che c'è da promuovere un libro (e c'è chi dice che un secondo capitolo di "Unica" sia già in lavorazione), ma anche le peggiori storie hanno un finale e se proprio non ci sono cose nuove da rivelare, meglio tacere. In effetti in silenzio la romana era rimasta pochi giorni fa davanti a Valerio Staffelli e al tapiro di Striscia la notizia, trincerandosi dietro al fatto che in corso c'è un aspro processo di divorzio e rifiutandosi di rispondere alle domande sulle scomode rivelazioni fatte dall'uomo del caffè (Iovino). Ma su Chi la conduttrice (orfana dell'Isola dei famosi, ma già sotto contratto per Battiti Live) si è voluta sfogare ancora un po', togliendosi ulteriori sassolini dalle scarpe con i quali, a questo punto, si sarebbe potuto riempire un piazzale.

"Il docu-film e il libro? Non lo avrei fatto se Francesco non avesse rilasciato quell'intervista al Corriere della sera", ha dichiarato in apertura di intervista la Blasi, sparando contro l'ex: "Ancora non capisco perché l'abbia fatta". Eppure, Ilary a quell'intervista non ha replicato immediatamente (come avrebbe potuto tranquillamente fare), ma ha pianificato lucidamente una contromossa siglando accordi redditizi che le hanno permesso di raccontare la sua verità. Ma guai a parlare di commercializzazione del dolore.

Meglio tornare sull'intervista (gratuita) di Francesco Totti: "Non ne ho capito il senso. Pensavo che sarebbe rimasto tutto tra noi". Sarà stato mal consigliato (come Chiara Ferragni, vien da dire...)? "In realtà devi essere lucido per capire cosa stai andando a fare. Io sono rimasta in silenzio un anno e mezzo, è stato difficilissimo ma l'ho fatto per amore dei miei figli". Ma intanto iniziava a scrivere la sua biografia e a registrare il docu-film di Netflix all'insaputa di tutti. Quello sì.