"Non sto benissimo, devo fare dei controlli". Come sta il comico Pucci dopo il malore

Andrea Pucci costretto a uno stop a causa del malore accusato venerdì 28 marzo prima di salire sul palco del teatro Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Comparso in un video indirizzato ai suoi fan, il comico ha ringraziato per il sostegno ricevuto, ma ha anche dovuto informare del fatto che le date del suo tour sono state rimandate.

Il malore prima dello spettacolo

Pucci avrebbe dovuto esibirsi venerdì 28 marzo al PalaGalassi di Forlì, ma proprio prima di salire sul palco ha accusato un malore che gli ha impedito di cominciare lo show. " Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti ", ha dichiarato, una volta dietro le quinte. Chiaramente ciò ha destato grande preoccupazione nei fan, che si sono chiesti quali fossero le condizioni di salute del loro beniamino.

Si è interrotto così il tour del suo spettacolo "30 anni... e non sentirli", iniziato il 27 gennaio scorso, che prevedeva la sua conclusione in estate.

Come sta il comico

Stando alle ultime informazioni, Andrea Pucci si è sottoposto a un controllo medico che non avrebbe riscontrato nulla di grave. L'artista ha comunque deciso di fermarsi e di prendersi una pausa.

Il comico è quindi comparso in un video suo social per informare i tanti fan in pensiero per lui. "Non sto benissimo, devo fare dei controlli" , ha ammesso. " Sono qua per ringraziarvi per i centinaia di messaggi ricevuti per sapere come sto, in funzione di cosa è accaduto ieri durante lo spettacolo a Forlì. Oggettivamente non sto benissimo, devo fare dei controlli. Vi comunico che le date del 1 e del 2 , 8 e 9 sono rimandate e sospese. Ho bisogno di fare dei controlli perché non sono in formissima. Voglio essere l'Andrea che conoscete voi, il Pucci che conoscete voi. Ma adesso non sono in quello stato. Per correttezza purtroppo dobbiamo rimandare" , ha dichiarato.

Nel post su Instagram, il comico ha fornito le indicazioni per le nuove date. " I biglietti già acquistati rimangono validi, seguirà comunicazione da parte di TicketOne" , si legge nel post. " La data di ieri sera verrà recuperata in data 31/10/25 presso il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì; le date del 1 - 2 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 4 - 5 Giugno 2025 presso il Teatro Repower di Assago (MI); le date del 8 - 9 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 18 - 19 Giugno presso il Teatro Repower di Assago (MI) ".

Tanti i messaggi di supporto da parte dei suoi sostenitori. " Forza Andrea, siamo tutti con te! Un abbraccio forte ", ha commentato un utente.

