Angelo Branduardi ricoverato in ospedale per un malore: concerto rinviato, come sta l'artista

Angelo Branduardi dovrà rinunciare a esibirsi nella tappa del suo tour in programma a Roma per via di un lieve malore che lo ha colpito proprio poco prima della partenza per la Capitale.
Stando a quanto riferito dal suo entourage, è quindi questo il motivo che ha costretto il celebre cantautore originario di Cuggiono (Milano) a rinviare a fine dicembre la sua esibizione in programma per la giornata di domani, domenica 9 novembre, presso l'Auditorium Parco della Musica. A causa di questo imprevisto Branduardi dovrà infatti sottoporsi nelle prossime ore a una serie di esami e di accertamenti clinici per comprendere la natura del malessere di cui è stato vittima e valutare le sue condizioni di salute.
L'artista è impegnato in una serie di eventi dal vivo coi quali, a partire dallo scorso marzo e fino al prossimo mese di gennaio, ha voluto celebrare gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature. Il tour, ribattezzato per l'appunto "Il Cantico" è ispirato proprio dalla figura di San Francesco d'Assisi, come dichiarato dallo stesso Branduardi."La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo", aveva spiegato il cantautore alla vigilia del suo Tour, "un uomo, e quindi un Santo, che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’". "Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta", aveva precisato, "amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo, io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle".
La tappa romana del suo tour è stata già riprogrammata per venerdì 26 dicembre, mentre la prossima città a ospitare la sua esibizione, a meno che non sia necessario un ulteriore rinvio, sarà Venezia sabato 15 novembre: appuntamento al Teatro Goldoni.Per il momento, ovviamente, la priorità resta quella di conoscere le reali condizioni di salute di Branduardi, il quale nei giorni scorsi aveva manifestato dei sintomi riconducibili a una condizione di astenia, con affaticamento e spossatezza.
A prendersi cura di lui il personale di una struttura sanitaria sita nei pressi di Varese, vicino quindi a Badero Valcuvia dove l'artista dimora abitualmente.