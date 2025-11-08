Angelo Branduardi ricoverato in ospedale per un malore: concerto rinviato, come sta l'artista

Angelo Branduardi dovrà rinunciare a esibirsi nella tappa del suo tour in programma a Roma per via di un lieve malore che lo ha colpito proprio poco prima della partenza per la Capitale.

Stando a quanto riferito dal suo entourage, è quindi questo il motivo che ha costretto il celebre cantautore originario di Cuggiono (Milano) a rinviare a fine dicembre la sua esibizione in programma per la giornata di domani, domenica 9 novembre, presso l'Auditorium Parco della Musica. A causa di questo imprevisto Branduardi dovrà infatti sottoporsi nelle prossime ore a una serie di esami e di accertamenti clinici per comprendere la natura del malessere di cui è stato vittima e valutare le sue condizioni di salute.

L'artista è impegnato in una serie di eventi dal vivo coi quali, a partire dallo scorso marzo e fino al prossimo mese di gennaio, ha voluto celebrare gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature. Il tour, ribattezzato per l'appunto "Il Cantico" è ispirato proprio dalla figura di San Francesco d'Assisi, come dichiarato dallo stesso Branduardi. "La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo" , aveva spiegato il cantautore alla vigilia del suo Tour, "un uomo, e quindi un Santo, che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’" . "Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta" , aveva precisato, "amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo, io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle".

La tappa romana del suo tour è stata già riprogrammata per venerdì 26 dicembre, mentre la prossima città a ospitare la sua esibizione, a meno che non sia necessario un ulteriore rinvio, sarà Venezia sabato 15 novembre: appuntamento al Teatro Goldoni.

Per il momento, ovviamente, la priorità resta quella di conoscere le reali condizioni di salute di Branduardi, il quale nei giorni scorsi aveva manifestato dei sintomi riconducibili a una condizione di astenia, con affaticamento e spossatezza.

A prendersi cura di lui il personale di una struttura sanitaria sita nei pressi di Varese, vicino quindi a Badero Valcuvia dove l'artista dimora abitualmente.