"Farà la fine di Marlon Brando". Paura per Jack Nicholson: cosa succede

Preoccupano le voci che da qualche giorno girano su Jack Nicholson, attore e straordinario interprete di film che hanno scritto la storia del cinema come Shining, solo per citarne uno. Oggi, Nicholson a 85 e da un anno non uscirebbe dalla sua villa di Beverly Hills, ritirato a vita privata e senza contatti con il mondo esterno. A dare l'allarme sono stati i suoi amici, che temono che l'uomo possa morire da solo. È stato proprio uno degli amici più vicini a Jack Nicholson a rivelare quanto sta accadendo, raccontando i dettagli in un'intervista rilasciata a Radar Online. Il pubblico può essere distratto e non essersi accorto dell'assenza prolungata dell'attore ma agli amici non passa inosservata una latitanza di oltre un anno dalla vita sociale.

Pare che l'ultima volta che Jack Nicholson sia stato visto in mezzo alla folla, e della quale esistono prove fotografiche, risale all'ottobre 2021. Ma bisogna andare ancora più indietro nel tempo per trovare una pellicola alla quale ha partecipato, precisamente al 2011, quando ha preso parte al film "How Do You Know" con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Aveva 73 anni, un'età tutto sommato non eccessivamente avanzata, anzi. Molti suoi colleghi over 80 continuano a lavorare e a riscuotere grandi successi sul set ma Jack Nicholson decise che per lui era giunto il momento di ritirarsi. " Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute ", è stata la motivazione informale fornita per l'allontanamento dalle scene.