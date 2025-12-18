Antonio Medugno, chi è l'ex concorrente del Grande Fratello coinvolto nello scandalo Signorini

Mentre Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini di aver creato un fantomatico "sistema Signorini", i riflettori sono puntati su uno degli accusatori di Signorini, ovvero Antonio Medugno. Il suo nome è stato ripetuto più volte da Fabrizio Corona nell'episodio di "Falsissimo", in cui Alfonso Signorini è finito al centro dello scandalo. L'ex gieffino, che partecipò all'edizione 2021/2022 avrebbe ricevuto messaggi e richieste particolarmente "affettuose" dal conduttore con la presunta promessa di farlo così entrare nel reality.

Chi è Antonio Medugno

Ventisette anni, originario di Napoli, Antonio Medugno ha partecipato al Grande Fratello Vip nell'edizione 2021/2022 e all'epoca si era presentato come tiktoker e modello. La sua esperienza televisiva era cominciata anni prima con la partecipazione a Uomini e donne nel 2019, quando si era presentato per corteggiare la tronista Clarissa Marchese. Grazie alla visibilità ottenuta nel programma di Maria De Filippi Antonio è diventato popolare sui social network e ha iniziato a sfilare per grandi marchi della moda italiana fino al provino per entrare al Gf Vip. Medugno aveva varcato la porta rossa della Casa a gennaio 2022, ma la sua esperienza nel reality era durata un mese e mezzo, eliminato al televoto nella puntata del 3 marzo. Oggi Antonio Medugno conta oltre tre milioni di follower su TikTok ma a seguito dello scandalo Signorini ha reso privato i suoi profili social per allentare la pressione mediatica.

Negli ultimi tre anni Antonio è finito spesso al centro dellaper le frequentazioni con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D'Urso e con l'ex di Amici Rosa Di Grazia. Tra le sue ex ci sarebbe anche Clarissa Selassiè, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip. Attualmente è fidanzato con la modella milanese