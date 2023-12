"Ma apritevi Onlyfans": Fedez, Ferragni e Marcuzzi fanno infuriare il web

Di questi tempi pubblicare foto spinte sui social network - soprattutto tra i personaggi famosi - sembra andare molto di moda. Se non è per pubblicità, allora è per engagement ma il risultato è sempre lo stesso: tutto purché se ne parli. Lo sanno bene i Ferragnez, che ogni tanto tirano fuori dal cilindro foto stuzzicanti in grado di infiammare la polemica e sembra saperlo altrettanto bene Alessia Marcuzzi, che per il lancio del suo ultimo prodotto beauty ha scelto una foto sexy per attirare l'attenzione sul suo brand. Il risultato? La polemica (e le critiche) sono arrivate a frotte.

Ad accendere lo scontro tra favorevoli e contrari all'esibizionismo social sono stati Fedez e Chiara Ferragni che, in occasione dell'ultimo weekend in montagna, si sono immortalati in alcuni scatti audaci. Invece di tenere le foto sexy private, il rapper e l'influencer hanno deciso di condividerle su Instagram e, neanche a dirlo, la piattaforma web è letteralmente esplosa. " Esibizionismo squallido e volgare! ", ha scritto un utente sotto al post, nel quale Fedez appare a torso nudo mentre palpeggia la Ferry, che indossa solo lo slip. " Poveri esibizionisti, e andate già dallo psicologo. Scarsi risultati mi sembra ", ha tuonato un altro, mentre una follower ironizzava: "S i vede che avevano bisogno di ravvivare un po' l'algoritmo di Instagram" . E qualcuno ha persino consigliato ai Ferragnez di lanciarsi in una nuova e più proficua attività online: "A questo punto mettete su OnlyFans". Già, perché se le cose si fanno, vanno fatte per bene e per i contenuti hot meglio rivolgersi al giusto pubblico se non si vuole incorrere in critiche e polemiche.