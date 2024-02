“Arroganti e contro la legge”. La tegola sulle ultime dichiarazioni di Ferragni

La società Fenice, direttamente riconducibile a Chiara Ferragni, ha annunciato guerra legale contro la Cartiera Pigna per la rescissione unilaterale del contratto. L'azienda bergamasca ha reso noto di aver deciso di interrompere qualunque collaborazione con Ferragni a causa della violazione del codice etico, in conseguenza alla sanzione comminata all'influencer dall'Antitrust per il caso Balocco. Ma l'influencer non ci sta e dichiara guerra legale con una nota in cui " contesta la violazione da parte di Pigna del contratto in essere e la legittimità della unilaterale interruzione dei rapporti commerciali da parte di Pigna. L'illegittimità della decisione di Pigna è stata aggravata dalla scelta dell'azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership; una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ".

La rimostranza della società di Ferragni ha scatenato la replica del Codacons, secondo il quale le " dichiarazioni contro Pigna rilasciate da Fenice srl, la società che gestisce i marchi di Chiara Ferragni, appaiono non solo arroganti, ma anche contrarie alle disposizioni di legge ". La scelta di Pigna, prosegue il Codacons, " è perfettamente coerente con la funzione del contratto di sponsorizzazione, caratterizzato da un forte rapporto fiduciario tra le parti ". Un rapporto fiduciario che è andato a incrinarsi con il caso del pandoro e la relativa sanzione, spiega ancora l'associazione dei consumatori, perché " quanto accaduto nella vicenda del pandoro Balocco e relativa sanzione Antitrust costituisce inosservanza degli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza secondo quanto disposto dagli artt. 1175 (“comportamento secondo correttezza”), 1176 (“diligenza nell’adempimento”) e 1375 del codice civile (“esecuzione di buona fede”) ".