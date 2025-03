Attrice di Harry Potter apre OnlyFans: "Voglio ripagare i debiti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe lecito aspettarsi che la partecipazione a una saga di successo come quella di Harry Potter garantisse un reddito più che soddisfacente per i suoi attori. Eppure le cose sembrano essere molto diverse e lo sa bene Jessie Cave, che i fan della saga nata dalla penna di J.K. Rowling conoscono per la sua interpretazione di Lavanda Brown, personaggio che viene introdotto nel sesto capitolo, Il principe mezzosangue. Lavanda Brown è la studentessa di Grifondoro che inizia una relazione con il protagonista Ron Weasley (Rupert Grint), suscitando la gelosia di Hermione (Emma Watson) ed obbligandola così a fare luce su quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti dell'amico. Sebbene Jessie Cave abbia un ruolo preponderante ne Il principe mezzosangue, l'attrice è tornata ad Hogwarts anche per i due capitoli finali della saga, I doni della morte - Parte 1 e Parte 2. Al momento, però, Jessie Cave sembra essere sommersa dai debiti, al punto che si è vista quasi costretta ad aprire un canale su OnlyFans, la piattaforma dove gli utenti pagano per accedere a contenuti espliciti, molto spesso inerenti l'ambito sessuale ed erotico.

Come riporta Variety, però, Jessie Cave ha rassicurato i suoi fan che i suoi contenuti non saranno sessuali, ma avranno al centro i suoi capelli, nella speranza di attirare l'attenzione di feticisti in materia ai quali promette "la miglior qualità sonora per i capelli" e altra "roba molto sensuale". Durante un episodio del suo podcast personale intitolato Before We Break Up Again e riportato da Entertainment Weekly, l'attrice di Harry Potter ha sottolineato più volte che sta "lanciando un OnlyFans, ma non un OnlyFans sessuale" . Jessie Cave ha dunque sottolineato che, sebbene ormai nell'immaginario collettivo OnlyFans sia di base il ricettacolo per contenuti erotici e sessuali, la piattaforma nasce in realtà come sfogo per i feticisti e ha spiegato che non tutti i feticismi sono legati necessariamente al sesso. Inoltre, nel suoi Substack personale (una piattaforma simile ai vecchi blog), l'attrice ha spiegato di essersi data anche un tempo di permanenza su OnlyFans, spiegando anche cosa l'abbia di fatto spinta a compiere questo passo che molti potrebbero ritenere controverso. Nello specifico, l'attrice di Harry Potter ha spiegato che "p roverò per un anno. Il mio scopo? Mettere in sicurezza la casa, rimuovere la carta da parati con arsenico e piombo, costruire un nuovo tetto. Il mio obiettivo? Ripagare i debiti. Il mio scopo? Rafforzarmi? Provare a coloro che in passato mi hanno mal giudicato che non sono così dolce? Investire del tempo in qualcosa in cui non lo avevo mai investito prima: l'amore per me stessa."

Inoltre Jessie Cave sembra anche sottolineare che parte del suo pubblico su OnlyFans potrebbe venire proprio dal mondo di Harry Potter: durante il suo annuncio, infatti, l'attrice si è domandata se le convention di Harry Potter a cui ha preso siano state, in realtà, l'ambito di ricerca che l'ha portata oggi ad aprire il suo account.

"Mi sento come se stessi facendo qualcosa di cattivo, qualcosa di incasinato. Mi piace. Strappare il manuale delle regole della piccola brava attrice."

Jessie Cave ha poi concluso la sua dichiarazione affermando: