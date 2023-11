Axl Rose accusato di violenza sessuale. Ex modella denuncia: "Legata e sodomizzata"

Dopo Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, un altro popolare cantante della scena rock internazionale è stato accusato di violenza sessuale. Si trattava Axl Rose, voce dei Guns N' Roses, che è stato citato in giudizio da un'ex modella americana, Sheila Kennedy, con l'accusa di aggressione sessuale. L'episodio risale al 1989 ma, nonostante siano trascorsi più di trent'anni dai fatti, la donna ha deciso di fare comunque causa al frontman dei Guns N' Roses, depositando una corposa denuncia presso la corte suprema di New York.

La causa per violenza sessuale

Secondo quanto riferito dal tabloid The Guardian, Sheila Kennedy ha denunciato il cantante per aggressione, percosse, inflizione intenzionale di disagio emotivo e violenza di genere e per questo chiede una somma a più zeri come risarcimento danni. Sheila aveva 26 anni all'epoca dei fatti, nel 1989, ed era una modella di Penthouse, celebre magazine a luci rosse. Secondo l'accusa, la donna incontrò Axl Rose in un nightclub e il cantante la invitò nel suo albergo per un festino privato a base di cocaina e alcool insieme ad altre persone. "Kennedy trovava Rose attraente e non gli dispiaceva l'incontro. Era disposta a dormire con lui se le cose fossero andate avanti" , si legge nei documenti presentati in tribunale dai legali della donna, se solo il frontman dei Guns N' Roses non si fosse dimostrato violento con un'altra ragazza la stessa sera dopo che l'artista aveva perso le staffe a causa della droga e dell'alcol.

Le accuse contro Axl Rose

Sheila Kennedy ha raccontato di non essere riuscita a lasciare la festa in tempo, cioè prima che Axl la aggredisse. " Sheila afferma che Axl l'ha spinta a terra e l'ha trascinata come un uomo delle caverne, facendola sanguinare. Una volta nella stanza il cantante l'avrebbe gettata sul letto, afferrando i collant e legandole le mani dietro la schiena ", riferisce The Guardian. L'accusa sostiene che Axl Rose "era accecato da rabbia sessuale" e avrebbe abusato della modella "penetrandola con la forza e sodomizzandola per il suo esclusivo piacere sessuale" senza che lei gli avesse dato alcun consenso. Nella denuncia Sheila Kennedy sostiene di avere sofferto di disturbo da stress post-traumatico dopo la presunta aggressione e di aver sofferto di ansia e depressione tanto da compromettere la sua carriera di modella.

I precedenti a carico di Axl Rose

La donna aveva già raccontato l'episodio nella sua autobiografia sette anni fa e anche in un'intervista successiva, ma fino a oggi non aveva mai trovato il coraggio di portare Axl Rose in tribunale. Nella causa presentata presso la corte suprema di New York, i legali dell'accusatrice citano precedenti episodi simili a carico del frontman dei Guns N' Roses. Nel 1994 Axl Rose fu accusato di violenza domestica e abusi da parte di due ex fidanzate, Erin Everly e Stephanie Seymour, ma la causa si era conclusa con un accordo extragiudiziale.