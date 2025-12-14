"Al Bano? Lo amo ancora. E su Ylenia..." Le rivelazioni di Romina Power

Nella puntata di oggi di Verissimo, Romina Power ha presentato il suo libro Pensieri profondamente semplici e parlato della sua vita, avendo cura di soffermarsi sul suo rapporto con Al Bano e sulla figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993. Sono stati momenti carichi di emozione, durante i quali la cantante e attrice ha condiviso alcune sue confidenze.

Romina ha affrontato il suo rapporto con l'ex marito Al Bano, spiegando che fra loro le cose vanno in maniera ottima. Si vedono raramente, ma gli anni e la distanza non possono cancellare ciò che hanno condiviso. " Al Bano? Lo amo ancora, come amo tutti i miei ex" , ha rivelato. " Non si smette mai di amare una persona che si ha amato, quell'amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre" , ha aggiunto. La donna racconta di quella volta il cui il cantante le propose di ricorrere alla chirurgia estetica per un " ritocchino ". " Gli ho detto che non avevo tempo… chissà se lo ha fatto lui qualche ritocchino… al cervello". Poi, per quanto riguarda la separazione, ha voluto chiarire: "Hanno scritto di tutto. Non è stata una canna a farci allontanare. La separazione l'ho voluta io perché la convivenza era impossibile".

C'è stato poi un momento di grande emozione quando Romina è passata a parlare della figlia. "Non è morta, era un essere di luce ", ha affermato. La cantante è poi passata a spiegare quale è stato il suo dolore. Perdere un figlio "ti lascia vuota, ti assale all'improvviso, a ondate, e poi ti lascia nel vuoto". Ylenia era una ragazza bella, piena di vita. Secondo l'artista, le indagini dopo la sua scomparsa non sono state portate avanti in modo corretto. "La polizia ci ha raccontato la qualunque pur di farci andare via" , ha rivelato, affermando che l'FBI non sarebbe intervenuta perché Ylenia era maggiorenne e munita di passaporto italiano. "Penso che sia stata rapita, ingannata, finita in una situazione più grande di lei dalla quale non è riuscita a uscire" , è l'idea che Romina si è fatta della vicenda.

L'intervista è poi proseguita, seguendo alcuni punti toccati anche nel

in cui sono riportati alcuni importanti episodi della vita della cantante. Romina ha anche parlato del suo rapporto con l'ex suocera Jolanda, che l'ha accolta e amata come una figlia.