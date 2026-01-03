Il dj-set, i red carpet, l'annuncio delle nozze, Tenerife: la storia d'amore tra Can Yaman e Sara Bluma

È durata meno di un anno la storia tra Can Yaman e Sara Bluma ma la relazione tra l'attore turco e la dj di origini algerine ha tenuto banco per mesi sulle pagine della cronaca rosa. Belli, famosi e di successo, Can e Sara hanno vissuto la loro storia alla luce del sole, davanti ai flash e sotto ai riflettori, contrariamente al proverbiale desiderio di riservatezza di Can.

L'incontro al dj-set

Maggio 2025. Reduce dal successo della serie "El Turco" Can Yaman è al centro dei gossip per la sua vita sentimentale. L'attore si trova in Spagna per l'inizio delle riprese di una nuova serie e la stampa locale diffonde il gossip di un presunto flit tra Can e la giornalista brasiliana Thamires Hauch. In realtà in Italia le riviste di cronaca rosa parlano di una frequentazione tra Yaman e Sara Bluma, dj algerina molto famosa nel mondo del clubbing: " La coppia si è conosciuta durante un dj-set di Sara e successivamente sono stati visti insieme in un locale a Castel Volturno, in provincia di Caserta ", riferiscono gli esperti di gossip. Ma dai diretti interessati non arrivano conferme.

La prima uscita pubblica

Giugno. Dopo settimane di indiscrezioni Can e Sara decidono di uscire allo scoperto. L'occasione giusta è Italian Global Series Festival a Rimini, dove la coppia sfila mano nella mano. Gli sguardi d'intesa e il bacio che Can dà prima sulla mano della sua compagna e poi sulla bocca alla fine del tappeto rosso confermano che tra i due è scoppiata la scintilla. Sui siti di informazione si moltiplicano, così, gli articoli su Sara, all'anagrafe Sara Chichani, dj di origini algerine con oltre 26 mila follower su Instagram e una carriera in ascesa nel mondo del clubbing europeo.

La vacanza insieme alla famiglia

Luglio. Can sembra fare sul serio con Sara e nella loro prima estate come coppia la porta in Turchia a conoscere la sua famiglia. L'attore e la dj trascorrono le prime due settimane di luglio tra Istanbul e Bodrum e sui social network pubblicano foto private del loro viaggio a bordo di uno yacht con tutta la famiglia Yaman. Dopo anni di gossip, storie fallite e voglia di riservatezza Can sembra avere trovato la donna giusta.

Le dichiarazioni di Can

Sulle pagine del settimanale Oggi escono le prime dichiarazioni dell'attore turco che, secondo il settimanale, è pronto a compiere un grande passo con Sara: " Sono innamorato e la sposerò. Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni" . Si tratta di dichiarazioni forti e importanti per Yaman che mai, fino ad ora, aveva esposto così pubblicamente i suoi sentimenti neppure quando era legato a Diletta Leotta, con la quale ha avuto una storia importante.

La foto del bacio al Festival

Ancora poco impegnato nei suoi nuovi progetti cinematografici, Can decide di seguire in tour la fidanzata che si esibisce nei festival elettronici di mezza Europa. Ad agosto la coppia vola in Romania alla Untold Festival e la foto di un loro bacio dietro la console diventa virale sui social network.

Alla mostra del cinema di Venezia

Pochi giorni dopo, il 5 settembre Sara e Can sono di nuovo mano nella mano davanti ai fotografi. Questa volta la location è il Lido di Venezia dove Yaman è arrivato per presentare il suo "Sandokan". Al suo fianco a supportarlo, in un abito perfettamente coordinato con il completo dell'attore turco, c'è Bluma.

A Tenerife sul set

Ottobre. Can Yaman e Sara Bluma volano insieme a Tenerife, alle isole Canarie, dove l'attore turco sta girando la sua nuova serie internazionale "Kaplan". Per l'occasione, tra una ripresa e l'altra, Can e Sara si concedono una visita istituzionale al Cabildo di Tenerife e assistito a eventi locali come la lucha canaria, la tradizionale lotta delle isole. È lo stesso Yaman a condividere foto e video da Santa Cruz de Tenerife. Ma si tratta delle ultime foto insieme.

I gossip sulla crisi

A novembre, come un fulmine a ciel sereno, iniziano a circolare le prime voce che voglio Can e Sara in crisi. Secondo i bene informati l'attore e la dj si sono già lasciati, ma dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite.

"Sono tornato single. Ora cerco il vero amore

Dalle pagine della rivista Diva e Donna, invece, arriva ladi Cana Yaman nei primi giorni di dicembre. Senza tante spiegazioni l'attore svela:". È la fine della storia tra Can e Sara, le cui strade prendono direzioni opposte.