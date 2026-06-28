Al Bano annuncia le nozze con Loredana Lecciso: “Abbiamo superato tante difficoltà. Lei è la donna che ho sempre voluto”

Dopo ventisei anni di relazione Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sposano. La notizia è stata data in anteprima dal cantante di Cellino San Marco a Monica Setta durante la registrazione dell’intervista per "Storie al bivio di sera”, che andrà in onda martedì 30 giugno.

"Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo arriverà”, ha dichiarato Al Bano in studio, parlando del lungo legame con Loredana: “Ho capito anche perché “sì” al matrimonio, per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di due figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni. Posso dire che sono serenamente felice". L’annuncio di Al Bano arriva a coronamento di una storia d’amore che è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica tra notizie false, indiscrezioni e smentite fatte dalla coppia.

L’inizio della relazione

Larelazione tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è cominciata alla fine degli anni ‘90. Dopo la separazione legale da Romina Power firmata nel 1999, il cantante di Cellino San Marco conobbe Loredana grazie ai figli. “La vidi per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io accompagnavo le mie figlie e lei la sua primogenita”,raccontò Carrisi al settimanale In Famiglia anni fa. Il passo verso la convivenza fu breve e nel 2001 Loredana Lecciso diede alla luce la prima figlia avuta da Al Bano, Jasmine. L’anno successivo la coppia accolse il secondogenito, Albano Jr, detto Bido. Pochi anni dopo, però, la coppia attraversò un momento difficile.

L’addio nel 2005

Reduce dall’esperienza a “L’isola dei famosi”, nella terza edizione del reality di sopravvivenza, Al Bano rientrò in Italia e fece una scelta importante. “Avevo chiare le idee: l’incompatibilità el’intempestività di alcune sue dichiarazioni mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro e siamo andati dall’avvocato”,dichiarò il cantante, parlando della scelta di rimanere comunque vicini per il bene dei figli: “Per il rispetto dei nostri due figli. Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Romina Jr quando la loro famiglia si è disfatta”. Nonostante ciò, anni dopo, Loredana e Al Bano si dettero un’altra possibilità, progettando addirittura le nozze.

La proposta nel 2013

Nell’agosto del 2024, sulle pagine della rivista Oggi, Loredana Lecciso confessò: “Abbiamo deciso insieme una volta sola, quando lo annunciammo proprio attraverso Oggi, nel luglio 2013”.Ma il matrimonio non fu mai celebrato e i motivi li spiegò Loredana nell'intervista al settimanale: “C’erano degli equilibri da preservare e abbiamo deciso così. Però, il solo fatto di aver ricevuto la proposta, mi ha reso felice. E non è vero che io abbia mai chiesto ad Al Bano. Sto con un uomo che dopo 25 anni, la mattina taglia ancora una rosa dal giardino e me la porta. Quando riusciamo a stare da soli, ancora ridiamo e amiamo le stesse cose. Mi pare che sia già tantissimo. E sono ancora gelosa, sono sempre stata la più possessiva dei due.

Vedo Al Bano bello e lei non immagina quante donne gli ronzano attorno”. Poi concluse a proposito degli anni difficili e dei pettegolezzi: “Io e Al Bano abbiamo due figli meravigliosi. Sì, per loro rifarei tutto”.