Al Bano compie gli anni e attacca (di nuovo) Romina: "Non vivo di vittimismo"

Prosegue lo scontro mediatico tra Al Bano e l'ex moglie Romina Power. I due sono tornati a parlare del loro doloroso passato e questo è stato motivo di forte conflitto, sfociato in recriminazioni e accuse pesantissime. Alla base di tutto, si percepisce la grande sofferenza di entrambi, ancora duramente colpiti dalla perdita della figlia Ylenia. Tuttavia, malgrado la terribile vicenda condivisa, non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Persino oggi, pochi giorni dopo il compleanno di Al Bano (20 maggio), non sono mancati gli attacchi. Il celebre cantante italiano, che ha compiuto 83 anni, ha raccontato di aver festeggiato in compagnia di Loredana Lecciso e dei figli Jasmine e Albano junior a Lourdes, dove ha avuto occasione anche di visitare la grotta in cui la Madonna è apparsa a Bernadette.

Nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha scherzato sulla propria età, definendola "quattro volte venti, con un bonus di tre". Dopo aver ripercorso la sua vita, sostenendo di aver sempre avuto le idee molto chiare sul proprio futuro come cantante, ha affermato di non dare mai niente per scontato. "Bisogna capire che la vita è come una giornata che inizia con il cielo sereno, ma poi arriva il temporale. Sono caduto tante volte. In passato mi è pure capitato di perdere le staffe", ha spiegato. "Negli anni ho avuto i miei guai: sono passato dal tumore alla prostata all’infarto, dall’infarto all’ischemia. E ho avuto problemi alle corde vocali. Ma tutto è passato. E oggi ci rido sopra", ha aggiunto.

Impossibile non parlare dello scontro con Romina Power, alla quale ha rifilato una palese stilettata. "Ho dovuto difendermi da accuse che non merito, come se i miei gesti fossero passati inosservati, ma io so cosa ho fatto come padre e uomo. Non meritavo che mi venisse scaraventata addosso quell’immondizia.