Al Bano, il retroscena sul viaggio a Lourdes dopo la lite con Romina: "Ho chiesto una grazia"

Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Al Bano si è recato al santuario di Lourdes insieme alla compagna Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Jr. È stata una giornata importante, concentrata sul raccoglimento e sulla spiritualità. Un momento che il cantante ha definito di grande serenità, emozione e riflessione.

In un'intervista concessa a Oggi, Al Bano ha poi rivelato un prezioso retroscena. Nel corso della sua visita, il cantante avrebbe anche chiesto una grazia. Il pensiero è andato alla sua famiglia e ai tanti attriti che stanno mettendo a dura prova i rapporti. L'ulteriore frattura che si è venuta a creare dopo l'intervista dell'ex moglie Romina Power a Belve ha fatto molto male, e l'artista ha sentito la necessità di chiedere aiuto.

Al Bano non ha fatto mistero del dolore provocato dalle parole di Romina, che lo ha accusato di non essere stato sufficientemente presente dopo la scomparsa della figlia Ylenia. Gli italiani hanno visto le lacrime del cantante a Domenica In. Per Al Bano, certe dichiarazioni della ex moglie sono state una "pugnalata nello stomaco". Come se non bastasse, si sono poi aggiunti gli interventi di Romina jr e di Cristel, figlie di Al Bano e Romina, che si sono schierate con la madre.

Il viaggio a Lourdes, allora, assume un altro significato. Non solo il bisogno di spiritualità, ma anche la necessità di trovare conforto. "Per la prima volta in vita mia sono andato a chiedere la grazia a Lourdes. Quando certi nodi sembrano impossibili da sciogliere, è bene guardare in alto e chiedere aiuto. Sono andato davanti a Maria e le ho chiesto pace per me e per tutti", ha dichiarato Al Bano a Oggi. "In certi momenti della vita è importante farsi guidare dalla spiritualità", ha aggiunto.