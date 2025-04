"Al Bano in sedia a rotelle", ma il cantante replica così sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Al Bano compare in un video su Instagram per smentire alcuni voci sempre più insistenti sul suo conto. Secondo alcune dicerie, infatti, il cantante non starebbe bene, tanto da essere costretto a spostarsi su una sedia a rotelle. In questi ultimi giorni le voci sono aumentate, assumendo toni sempre più drammatici, tanto che l'artista italiano ha infine deciso di intervenire di persona.

Nel video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del cantante, si vede Al Bano intento addirittura a fare delle flessioni. Un modo ironico per far comprendere che si trova in buone condizioni di salute e che, certamente, non ha alcun bisogno di ricorrere alla sedia a rotelle. Le voci, dunque, non starebbero affermando il vero.

" Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?" , sbotta Albano Carrisi nel filmato. "Tutto perché io dovrei proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi fa tornare in piedi. Ma io mi rialzo senza bisogno di altri prodotti e sono qua per dirvi che grazie a Dio sono in ottima salute alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere: i menzogneri ", prosegue. "Grazie a Dio la mia salute è perfetta, certo non ho più vent'anni ne ho quattro volte venti, però mi preparo con un bonus di due e a tutti voi vi auguro una lunga vita, grande salute e buon tutto sempre. E un bel carico di felicità" .

Insomma, l'allarme è decisamente rientrato. Fra l'altro, a breve il cantante tornerà a esibirsi sul palco insieme a Romina Power. I due sono attesi a Madrid il prossimo 24 maggio.

Chiaramente il video ha tranquillizzato i fan, già in apprensione. "Grande Al Bano!" , esultano in molti.

"Lo sappiamo che godi di ottima salute alla faccia di questa gentaglia che pur di fare audience non si fermano davanti a niente"

. "Fai più flessioni di me, che ho 46 anni

, commenta un utente