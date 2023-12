Barbara De Rossi si è sposata: ecco chi è il nuovo marito dell'attrice

Barbara De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini, imprenditore di Firenze che si occupa del settore dell’hairstyle e della bellezza. I due novelli sposi hanno pronunciato il fatidico “sì” nella giornata di ieri, domenica 10 dicembre, unendosi con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

Il matrimonio di Barbara De Rossi e Simone Fratini

Le nozze arrivano a coronare ben 8 anni di relazione. La coppia per il grande giorno ha scelto il rito civile, celebrato in provincia di Arezzo, all’accademia valdarnese del Poggio di Montevarchi. Ad officiare la cerimonia, direttamente la prima cittadina della città, Silvia Chiassai Martini, che si è detta molto felice del grande evento. Così, la sindaca ha subito condiviso uno scatto della coppia su Facebook, augurando loro il meglio per il futuro insieme: “È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”. Inutile dire, quanto in breve tempo la notizia abbia fatto incetta di like e commenti da parte di tutti coloro che hanno voluto congratularsi con gli sposi.

Chi è Simone Fratini, il marito di Barbara De Rossi

Simone Fratini ha 52 anni e, come anticipato, è toscano, originario di Firenze. Il neo sposo lavora nel campo della bellezza e dell’hairstyle. È per questo che ha conosciuto l’attrice. La scintilla è, infatti, scoccata proprio nel corso di un incontro in cui Barbara De Rossi avrebbe dovuto applicare alcune extension ai capelli e, così, si è rivolta all’azienda di Fratini. Da lì è scattato un colpo di fulmine, che ha condotto la coppia alle nozze dopo 8 anni d’amore. L’imprenditore, inoltre, è ideatore di un progetto rivolto alle persone che soffrono di calvizie e alopecia, tanto da aver creato anche una linea di parrucche, sponsorizzate sui social proprio da Barbara.

“Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi… L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla sua testa”, aveva raccontato lui in una recente intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Anche la stessa attrice, in quell’occasione, aveva dedicato parole di stima e affetto al compagno, dipingendolo come l’uomo che era riuscito a farla “ricredere nell’amore”.