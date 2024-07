“È cattiva”. Belen Rodriguez contro Francesca Fagnani

Ascolta ora 00:00 00:00

Si prospetta un ritorno in tv in grande stile per Belen Rodriguez. Dopo il lungo periodo di assenza dagli schermi, la showgirl torna al lavoro ma non sarà più protagonista dei programmi Mediaset bensì sbarcherà in pompa magna su Nove e Real Time di proprietà di Warner Bros e Discovery. È stata una vera sorpresa dato che, fino a qualche tempo fa, si è parlato di un programma in Rai come ballerina a Ballando. Ma, sappiamo fin troppo bene come la Rodriguez gioca con il suo pubblico. E, proprio in vista del suo atteso ritorno in tv, Belen si rivela in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove non solo racconta i suoi nuovi progetti lavorativi ma viene anche interrogata sulla sua mancata partecipazione a Belve. Di fatti, la showgirl è stata una dei tanti volti noti della tv che non ha preso parte al programma di Francesca Fagnani. In merito, Belen Rodriguez è stata lapidaria: “ Lei è cattiva ”.

Nell’intervista, Belen Rodriguez ha confidato a Sorrisi di aver rifiutato l’invito di Fagnani a prendere parte alle interviste al vetriolo. A quanto pare la celebre showgirl non ama particolarmente il programma di Rai2. Nonostante apprezzi molto la formula non ha mai pensato di farsi intervistare dalla giornalista “ Ho rifiutato l’invito – afferma a gran voce - . Di certo è un programma originale e pieno di pepe che ti tiene attaccata al teleschermo, però io al posto della conduttrice sarei più buona – continua -. La Fagnani dovrebbe essere più comprensiva con chi si trova di fronte. Senza questo dettaglio il programma non avrebbe avuto tutto questo successo. Fa molto share e lei specula sulle tragedie altri ”, ha affermato ancora Belen Rodriguez.

Subito dopo la stoccata alla Fagnani, Belen Rodriguez è stata interrogata anche sui suoi problemi di cuore. “ L’amore? Sono romantica. Amo i miei figli ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno…no, quello un po’ meno – racconta ancora -. L ’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo.

Invece sui social dobbiamo essere sempre perfetti”. Nonostante questoè ben felice di tornare al lavoro. Su Nove sarà alla conduzione di Only Fun (show comico) e su Real Time con Amore alla prova.