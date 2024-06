Foto hot per Belen Rodriguez, ma che fine ha fatto il “suo” Angelo?

Ascolta ora 00:00 00:00

È sempre sulla bocca di tutti. È sempre pronta a far parlare di sé. Nonostante Belen Rodriguez sia da tempo lontana dalle scene e lontana anche da Mediaset, la sua stella continua a brillare. Complice le foto e le storie che pubblica su Instagram e le notizie che popolano i magazine di gossip in merito alla sua vita privata, la Rodriguez riesce sempre e comunque a catturare l’attenzione su di sé. E lo ha fatto anche nelle ultime ore. Ancora una volta, sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto molto bollenti in cui Belen si gode il primo bagno di sole della stagione in una località, però, sconosciuta ai sui follower. Scatti che subito hanno attirato l’attenzione, non solo perché Belen si è divertita a stuzzicare i suoi fan, ma più che altro, pare che la showgirl non sia in dolce compagnia. Anzi, pare che si stia godendo il primo bagno di sole e di mare senza la compagnia di Angelo Edoardo. Che la Rodriguez abbia già chiuso la sua relazione?

Una domanda che si pongono anche i follower che, subito, sono corsi a commentare le foto pubblicate. C’è chi inneggia alla sua bellezza, chi le regala un abbraccio virtuale e chi, involontariamente, punzecchia Belen in merito alla sua relazione sentimentale. “Sei diventata single, per caso?”, si domanda un utente. “Ogni volta che si lascia con un uomo pubblica foto sexy”, afferma un altro. In effetti, scorrendo tutte le sue recenti pubblicazioni, del noto Angelo Edoardo, che tanto è piaciuto alla madre di Belen Rodriguez e che sarà presente anche al matrimonio (imminente) di Cecilia, non c’è nessuna traccia. Neanche tra le storie. Che l’amore sia già finito? Non è dato saperlo, ma, sta di fatto, che in rete in molti si domandano cosa sia successo tra i due per dare agio alla Rodriguez di pubblicare foto così piccanti. Si nasconde, forse, un messaggio subliminale?

“Che il sole illumini sempre la tua anima”, scrive Belen nell’accompagnare gli scatti che ha pubblicato in rete. Si nota molto chiaramente il fatto che sia da sola dato che appare, senza veli, vicino uno specchio e anche in piscina si nota che al suo fianco non c’è proprio nessuno.

Si potrebbe trattare di unin solitaria ma conoscendo il carattere della showgirl, ogni foto e ogni storia su Instagram rappresentano un sottotesto. Quindi, non resta che attendere e capire quali saranno i prossimi sviluppi.