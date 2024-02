La fuga in Scozia e quel sospetto: Belen Rodriguez è tornata single?

È un 2024 molto particolare per Belen Rodriguez. La ex showgirl di Mediaset – ora in un momento di meritato riposo – sta cercando di riacciuffare i fili della sua vita e di mettere ordine nelle faccende di cuore. Quello che si vede dalle foto sui social è l’immagine di una Belen in cerca di se stessa e che cerca di archiviare le “brutture” del suo stesso passato. Dopo la confessione in diretta tv su De Martino e dei continui tradimenti da parte dell’ex talento di Amici, la Rodriguez ha deciso il silenzio e ha ben pensato di godersi la vita con il figlio e il nuovo amore. Infatti è agli onor di cronaca (rosa) la relazione con Elio Lorenzoni, che di professione è un ricco imprenditore bresciano. Con lui, Belen Rodriguez pare che abbia ritrovato il sorriso e la serenità ma, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete rivelavo di una storia ben diversa e senza lieto fine.

Come riportano i settimanali di gossip, la storia d’amore tra Elio e Belen sarebbe già al capolinea. Poche, però, sono le informazioni (vere e sincere) che si hanno a riguardo dato che, al meno per il momento, da parte di entrambi non c’è nessuna conferma o smentita del pettegolezzo. A far aumentare a dismisura il chiacchiericcio sui social attorno alla situazione che sta vivendo la Rodriguez, sono alcune foto pubblicate sull’account Instagram della showgirl. Belen è fuggita dal caos della città per rifugiarsi in Scozia per un week-end di relax. E, come è giusto che sia, la ex conduttrice delle Iene coinvolge i fan nel viaggio che ha appena intrapreso, mostrando il look scelto per la partenza e tutte le fasi del suo percorso verso le terre “leggendarie” della Scozia. Belen Rodriguez, però, nelle foto sembra essere da sola e pare che sia partita senza il suo amato Elio.

Se da una parte in molti credono che si tratti solo di una strategia per attirare l’attenzione su di sé, i ben informati pensano che la showgirl abbia preferito prendere le distanze da tutto e da tutti solo per pensare e capire come gestire la vita privata. I suoi fan più “accaniti” riportano che la fine della storia con l’imprenditore è arrivata proprio perché Elio non riuscirebbe a star dietro alla notorietà della Rodriguez e perché non riuscirebbe a gestire la sua popolarità. La fuga sarebbe stata solo una scusa da parte di Belen per far capire al suo ex che la vita prosegue lo stesso e che lei è in grado di vivere anche senza un uomo.