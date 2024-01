Tra Belen ed Elio Lorenzoni è finita? L'indiscrezione di Corona

Si torna a parlare della coppia formata dalla showgirl argentina Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: relazione molto chiacchierata in questi ultimi giorni. Più volte è girata la voce che fra i due fosse finita, ma va detto che i diretti interessati hanno sempre smentito. Stando agli ultimi gossip, tuttavia, fra i due ci sarebbe crisi, e a confermare tali dicerie - non confermate - sarebbe anche Fabrizio Corona.

La rivelazione su Dillinger News

Come è possibile leggere su Dillinger News, nella vita di Belen Rodriguez sarebbero cambiate molte cose in questo ultimo periodo, e adesso la showgirl sarebbe libera di camminare da sola. La relazione fra Belen e Lorenzoni, però, sarebbe finita. Questo, almeno, dichiara il sito. "Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa ", è quanto si legge su Dillinger News. E, ancora: "Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra ", e " Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere ".

Insomma, stando a quanto si legge sul sito, il legame con l'imprenditore bresciano sarebbe ormai il passato e la showgirl argentina sarebbe pronta a riprendersi la propria vita, dopo un periodo non proprio roseo.

Gli indizi social

Va detto che al momento nessuna conferma è giunta dai diretti interessati, dunque è possibile solo fare supposizioni. I sostenitori della fine della relazione fra i due si appellano alle prove dei social. Dopo il viaggio alle Maldive, dove sono apparsi inseparabili, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sembrerebbero ora lontani. Sui canali social, l'imprenditore sarebbe sparito dalla pagina di Belen, che si lascerebbe andare anche ad alcuni post sospetti.