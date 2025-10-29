Belve, Belen ribalta il gioco: ecco la domanda che ha fatto imbarazzare la Fagnani

Belen Rodriguez è stata la prima ospite del primo episodio della nuova stagione di Belve, il format ormai rodato di Francesca Fagnani. Naturalmente c'era grandissima attesa per l'intervista della showgirl, che sui social aveva annunciato la sua partecipazione, scatenando la curiosità dei followers circa ciò che avrebbe raccontato ai microfoni della Rai. E, in effetti, davanti alla Fagnani, la Rodriguez ha accettato di rispondere a tutto: dalle sue storie d'amore controverse, alla sua opinione attuale su Stefano De Martino tutt'altro che rosea, passando per il revenge porn di cui è stata vittima, fino al ricovero e all'infanzia passata tra alti e bassi prima di arrivare in Italia. Sebbene alcuni spettatori abbiano lamentato una certa laconicità nelle risposte, accusando Belen di aver riso troppo o di essersi limitata a rispondere con dei monosillabili, la showgirl non si è tirata indietro quando le sono capitate domande più intime.

Tra gli argomenti di cui ha parlato c'è stato anche il suo amore per l'ex calciatore Marco Borriello, l'unico a suo dire che l'abbia amata come lei ha amato lui ed eletto a vero, grande amore della sua vita. Conosciuto poco dopo il suo arrivo in Italia, Marco Borriello è stato al fianco di Belen Rodriguez per quattro anni e mezzo e, stando a quanto riporta Elle, in un'intervista del 2023, anche l'ex calciatore avrebbe identificato la showgirl come "la relazione più importante della mia vita". I due si sono lasciati poco dopo il successo ottenuto dalla modella all'Isola dei famosi, ma i rapporti sarebbero sempre rimasti più che ottimali. Durante questo passaggio dell'intervista a Belve, la Fagnani ha ricordato a Belen Rodriguez quando, nel 2006, Borriello venne trovato positivo al Prednisone e al Prednisolone e dunque accusato di doping e sospeso per tre mesi dai campi calcistici. In quell'occasione, proprio la Rodriguez provò a difenderlo, asserendo che l'uomo aveva fatto uso della sua stessa crema al cortisone, che lei usava per un'infezione vaginale con cui lo aveva contagiato.

Ed è così che ai microfoni di Belve, Belen Rodriguez racconta di aver avuto la candida, una diffusa infezione vaginale.

Tu non l'hai mai avuta la candida?"

"con tutte le domande tremende che fai, ora ti imbarazzi sulla candida?"

Nel sentire il pubblico ridere, Belen ha continuato sottolineando che si tratta di una cosa comune e poi si è rivolta direttamente alla Fagnani, divertita e imbarazzata al tempo stesso, chiedendole "La presentatrice a quel punto cerca di sviare e, nell'ilarità generale, invita Belen Rodriguez a rispondere alla sua domanda, invece che a farne a sua volta. Invece di arrendersi e lasciar correre, Belen Rodriguez ha rincarato la dose, chiudendo il siparietto dicendo: