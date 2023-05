Da Biden a Meghan Markle, tutti i big assenti all’incoronazione di Carlo III

Carlo III ha chiesto al suo staff di preparare una cerimonia d’incoronazione più sobria, ma non per questo meno fastosa. Buckingham Palace ha dovuto conciliare e mantenere in equilibrio due concetti apparentemente opposti, ovvero la discrezione e lo sfarzo. Per riuscirci era fondamentale stilare un elenco degli ospiti coerente con le idee del sovrano. Ciò ha comportato delle esclusioni eccellenti che hanno fatto gridare allo scandalo. Ma è accaduto anche qualcosa di inaspettato: alcuni vip hanno declinato l’invito all’incoronazione, ufficialmente a causa di impegni improcrastinabili. Come era prevedibile il loro no ha dato adito a teorie più o meno credibili.

Gli esclusi

Carlo III si sarebbe scusato con ognuno dei parenti e dei nobili che non hanno ricevuto l’invito all’incoronazione del 6 maggio 2023. Non ci saranno gli aristocratici britannici, ovvero i baroni, i conti, i marchesi e i duchi del regno. Sua Maestà ha preferito dare spazio ai membri delle charity da lui seguite e dai rappresentanti del popolo britannico. Anche la lista dei parlamentari è stata tagliata senza pietà e sembra che a questi ultimi sia stato vietato di portare le mogli.

Non è stata invitata Sarah Ferguson perché, ufficialmente, non fa più parte della royal family. “Fergie”, però, non si sarebbe affatto offesa, visto che ai microfoni di Itv ha dichiarato: “…Ricordate che ho divorziato dal [principe Andrea]…non puoi avere entrambe le cose, non puoi essere divorziata e poi dire ‘voglio questo’…O sei dentro o sei fuori”. Ha fatto molto più scalpore l’assenza di Lady Pamela Hicks, damigella al matrimonio della regina Elisabetta e figlia dell’amato zio di re Carlo III, Louis Mountbatten, ucciso dall’Ira nel 1979.

Assenti (forse) giustificati

Non hanno accettato l’invito al concerto dell’incoronazione, che si terrà il 7 maggio 2023 al Castello di Windsor, Elton John, Ed Sheeran, le Spice Girls, Robbie Williams, Harry Styles e Adele. Tutti avrebbero presentato una giustificazione, ovvero impegni presi precedentemente e impossibili da rimandare. L’assenza di Elton John, però, ha fatto scattare “l’allarme intrigo”, chiamiamolo così. Qualcuno, infatti, ha ipotizzato che il celebre cantante abbia declinato l’invito per non offendere la memoria di Lady Diana, sua grande amica.

Invece l’assenza più pesante all’Abbazia di Westminster è quella del presidente americano Joe Biden. Per alcuni sarebbe un vero e proprio affronto a Sua Maestà. In realtà la vera ragione del rifiuto starebbe nella fatica di un nuovo viaggio intercontinentale a poca distanza da quello del 10 aprile scorso in Irlanda del Nord.

Il caso Meghan

Un caso a parte sarebbe quello di Meghan Markle. Ufficialmente la duchessa di Sussex sarebbe stata invitata all’incoronazione, ma avrebbe deciso di restare a Montecito con i figli i quali, invece, sono stati esclusi dall’evento. Qualcuno sostiene che Meghan abbia scelto di non tornare a Londra per non essere relegata, insieme a Harry, in un angolino buio e dimenticato dell’Abbazia di Westminster, lontana anni luce dalla ribalta. Altre teorie presentano come motivo un certo malcontento per il mancato invito ai principi Archie e Lilibet Diana e il presunto rifiuto di un colloquio con il sovrano e il principe di Galles. Di sicuro l’assenza della duchessa ha inaugurato una sorta di racconto parallelo rispetto all’incoronazione, una storia di intrighi e condizioni non rispettate di cui, però, non vi è alcuna conferma.

Party di consolazione