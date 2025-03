Paura per Bobby Solo. Si accascia sul palco durante il concerto: come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura si sono vissuti ieri sera al teatro Capitol di Pordenone dove era in corso un concerto di Bobby Solo: l'80enne cantante e chitarrista romano a un certo punto è svenuto per un malore concludendo la sua esibizione dopo circa 50 minuti. Le sue condizioni generali di salute, pur se l'artista avrebbe voluto, non gli hanno consentito di ricominciare il concerto.

La nota degli organizzatori

Chi era presente al concerto ha spiegato che poco prima di accasciarsi al suolo ed essere prontamente soccorso dal personale medico, Bobby Solo avrebbe detto al microfono di non sentirsi tanto bene. Con un post sulla pagina Facebook, gli organizzatori hanno rassicurato tutti. " Il concerto di Bobby Solo è stato interrotto causa malore dell'artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute. Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto ".

Le parole dell'artista

Nelle ultime ore a spiegare come sta e cosa può essere accaduto ci ha pensato lo stesso musicista sui canali social con un video in cui si mostra più forte e carico di prima. " Carissimi amici è lo zio Bobby, volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e non ho mangiato per un giorno e mezzo perché non avevo fame ", ha spiegato ai suoi fan motivando le ragioni di quel malore fornendo ulteriori dettagli che hanno completato il quadro clinico coerentemente con quanto accaduto sul palco.

" Dopo 50 minuti di concerto mi è venuta una ipoglicemia, ho avuto un calo di zuccheri, ho sentito un sudore freddo e sono svenuto ", ha spiegato il cantautore nel video postato sui social. Non poteva mancare il ringraziamento per il personale medico che si è preso cura di lui rimettendolo in sesto in poco tempo. " Sono arrivati dei meravigliosi medici con l'ambulanza, mi hanno detto che l'ossigeno era al 99, la pressione era 120 e 70 e che il cuore era a posto. A quel punto mi hanno detto 'se lei non mangia per un giorno e mezzo dopo che ha preso gli antibiotici, avrà dei problemi e cadrà svenuto. Così è stato ".

Infine, un ringraziamento al pubblico che è

Rifaremo il concerto a Pordenone

rimasto contento per la quasi ora di concerto ma non è finita qui. "", conclude, intonando uno dei suoi motivi rock'n'roll più famosi a dimostrazione della pronta e piena ripresa.