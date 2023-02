"Boicottate Hogwarts Legacy". La folle campagna trans contro J. K. Rowling

Distribuito dallo scorso 10 febbraio per Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Hogwarts Legacy è tra i videogiochi più attesi dell’anno. Il prodotto ambientato nel mondo magico di Harry Potter ha ricevuto recensioni a dir poco positive, entusiasmando i fan della saga targata J. K. Rowling. Ma non è tutto, purtroppo: da giorni, infatti, è in corso una campagna di boicottaggio contro il videogame sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Il motivo? L’astio dell'universo arcobaleno nei confronti dell’autrice britannica.

“Boicottate Hogwarts Legacy”

Hogwarts Legacy è il primo gioco da quando la posizione di J. K. Rowling sui diritti dei transgender è diventata oggetto di dibattito pubblico. Secondo il mondo LGBT, la scrittrice farebbe parte delle “TERFs”, acronimo dispregiativo utilizzato per etichettare le “femministe radicali trans-esclusive”, ree di considerare il sesso biologico predominante sul genere. Minacce, insulti, persino romanzi in cui muore carbonizzata: J. K. Rowling ha dovuto fare i conti con parecchi assalti. L’ultimo, appunto, il boicottaggio del videogioco.

Un video su Twitter che incoraggia le persone a boicottare Howgarts Legacy ha accumulato più di nove milioni di visualizzazioni. Come riporta Sky News, il forum ResetEra ha vietato ogni menzione del videogame, mentre il sito specializzato GameSpot ha messo nero su bianco un saggio sulle posizioni anti-transgender della scrittrice. E ancora, la raccolta fondi per chiedere alle persone di donare a un ente di beneficenza trans invece di acquistare il gioco. “Adoro i videogiochi, ma boicotterò Howgarts Legacy” , il j’accuse di Maysa Pritilata su openDemocracy. La donna trans ha spiegato di non credere che il suo gesto possa danneggiare il publisher, la Warner Bros. o la Rowling, ma anche di ritenere sbagliato “legittimare” il videogame.