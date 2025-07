Il "botta e risposta" sui social tra Meghan e Camilla. Cosa è successo

Una coincidenza strana o un botta e risposta reale. L’interrogativo, quando si parla della famiglia Reale britannica, è sempre aperto. E molto probabilmente, siamo davanti a una nuova frecciatina incrociata tra le due donne più discusse della royal family: Camilla da un lato e Meghan dall'altro. Nelle ultime ore, infatti, entrambe hanno pubblicato sui rispettivi canali social immagini tenerissime in compagnia dei loro cani.

Prima è arrivata la nuova foto della regina Camilla con la cagnolina appena adottata, Moley. Poi, a stretto giro, è arrivata quella che sembra una replica da Meghan Markle. Poche ore dopo, sul profilo ufficiale del brand As Ever è apparsa un’immagine di Meghan Markle con la sua cagnolina Mia, una beagle di 9 anni. In molti si stanno facendo la stessa domanda: un altro tentativo da parte della duchessa di oscurare i Royal? Meghan ha il volto nascosto. Una tazza di tè in mano, e i raggi di sole riflessi sul pavimento di quella che potrebbe essere una veranda, la Markle appare intenta ad accarezzare la sua cagnolina. “Pomeriggi d’estate”, si legge nel suo messaggio. “Tè alla menta e la compagnia più dolce. Ciao Mia!”. La duchessa è stata criticata nei commenti sui social. “Meghan ci tiene a far vedere che anche lei ha un cane”, ha scritto una fan della regina. “La duchessa deve sempre compiare i Royal”, ha aggiunto un altro sostenitore dei Windsor.

La foto di Camilla, invece, è stata scattata in occasione di una sua visita a un centro adozioni canine a Londra.

Protagonista della foto, anche in questo caso, è il cane. O meglio, la trovatella Moley. L’immagine è stata scattata da un fotografo fidato, Chris Jackson, a Ray Mill House, la residenza privata a poche ore di distanza da Londra.