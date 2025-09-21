Il video con la tazzina di Mao scatena la bufera: cosa è successo alla Littizzetto

Bufera su Luciana Littizzetto comparsa in un video in cui sorseggia da una tazzina con la stampa di Mao Zedong. Per certi personaggi pare proprio che esistano due pesi e due misure, perché se nel filmato ci fosse stato qualcun altro (e magari con un diverso personaggio sulla tazzina) sarebbe stata la stessa attrice torinese a indignarsi. Ed è proprio questo concetto che alcuni utenti dei social network hanno voluto far notare alla co-conduttrice di Che Tempo Che Fa.

La polemica è cominciata con il video postato oggi su Instagram dalla Littizzetto. " Sto girando un video, tra l'altro con la tazzina di Mao Zedong. Siamo qua al cinese e 'sta roba qui non mi era mai capitata. Vabbe', io bevo il tè e il caffè insieme. Siamo qua per festeggiare ", dichiara sorridente l'attrice nel filmato. La tazzina di Mao pare quasi divertirla.

A non essersi divertiti affatto sono stati alcuni utenti del social, che si sono duramente scagliati contro l'attrice. In molti non hanno affatto gradito la disinvoltura con cui la Littizzetto si è mostrata con la tazzina raffigurante Mao, il dittatore fondatore della Repubblica Popolare Cinese. Tantissimi i commenti indignati. "Mao che ha sterminato milioni di persone! Immaginate ora la Santanche che si prende un espresso a forte dei marmi con Hitler sulla tazzina! Apriti cielo! Ci sarebbe già la Schlein a ballare su un carro in piazza contro la destra" , ha tuonato un utente. "Vai da un locale rumeni e chiedene una con Ceaușescu", ha aggiunto un altro.

"Lucianina se voi ti mando la tazzina di Maduro"

Un caffè particolare, buona domenica"

La tazzina!".

E, ancora:, "e "

Inutile dire che se a comparire in video fosse stato un altro personaggio, magari vicino al centrodestra, sarebbe partita la levata di scudi di sinistra.