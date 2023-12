"Ma c'è il burro?" Scoppia la polemica sull'ultima ricetta di Bruno Barbieri

Anche a Natale non si perde occasione per fare polemica. Nel mirino è finito Bruno Barbieri, lo chef stellato che è appena tornato su Sky con la nuova edizione di Masterchef, lo show culinario che lo vede nelle vesti di giudice alle prese con gli aspiranti chef. Il motivo? La ricetta degli spaghetti alle vongole; infatti, Barbieri sui social ha pubblicato un video proponendo uno dei piatti della tradizione. Tuttavia, a catturare l’attenzione, è stato un dettaglio nella preparazione che ha destato parecchie polemiche: l’utilizzo del burro.

La ricetta di Bruno Barbieri

“Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole? Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste. Si fan così”, ha scritto lo chef a corredo del video “incriminato”. Peraltro, lo stesso utilizzo del pan grattato è finito sotto accusa. “Lo spaghetto alle vongole è uno di quei piatti a cui non si riesce a fare a meno”, dice Barbieri in apertura del suo video. “A me piacciono anche le vongoline piccoline ma oggi faremo quelle veraci. Le faremo rigorosamente in bianco, olio extravergine di olive e alla fine una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi 'No, ma', ma a me non me ne frega niente”.

E ancora, ha continuato lo chef: “Le vongole si stanno aprendo intanto prendo un po’ di pane. Appena sono aperte, bisogna subito togliere il coperchio per interrompere la cottura. Filtro il sugo, metto dentro le vongole, aggiungo un po’ di parmigiano. Che meraviglia, vediamo gli spaghetti come sono. Bisogna sempre fare molta attenzione, sentire se l’acqua delle vongole è troppo salata e in caso si aggiunge un po’ di acqua. Poi prendo un po’ di prezzemolo, lo taglio così come faceva la nonna”. Sui social è comparso un estratto della ricetta integrale, disponibile interamente su YouTube, ma è comunque bastato a scatenare le polemiche. Nella fase iniziale del filmato postato su Instagram, infatti, si vede chef Barbieri alle prese con il taglio dei tocchetti di burro; un ingrediente utilissimo per “fare quella bella crema”, come lui stesso ha spiegato.

Le polemiche

Immediata la reazione dei suoi follower che, increduli, si sono scatenati in una pioggia di commenti: “Ma ho visto del burro o sbaglio?” chiede qualcuno; altri scrivono: “A Barbiè, ma il burro da te non me lo aspettavo”. A ogni modo, però, c’è stato anche chi ha voluto schierarsi dalla sua parte: “Qui c'è gente comune che vuole insegnare a cucinare a Bruno Barbieri”, ha scritto un utente. “Ma davvero, volete dire come si cucina a chef Barbieri?”, ha tuonato un altro. Insomma, a quanto pare per gli italiano ci sono dei piatti che sono intoccabili.