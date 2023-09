La caduta e l'operazione: incidente per Sophia Loren

Incidente a Ginevra per Sophia Loren, vittima di una caduta che l'ha obbligata ad annullare qualsiasi suo impegno per le prossime settimane. La popolare attrice si trovava nella sua abitazione svizzera, dove ormai vive da anni, quando per cause ancora non conosciute ha subito un incidente domestico. È stata portata in ospedale dove, come si apprende, le avrebbero diagnosticato alcune fratture a livello dell'anca. Solo pochi giorni fa, lo scorso 20 settembre, ha festeggiato il suo 89° compleanno.

Nell'ospedale svizzero è stata sottoposta a un'operazione di riduzione della frattura, che sembra essere perfettamente riuscita, ma che la costringerà a un periodo di riposo, a seguito del quale potrà poi ricominciare la riabilitazione. I tempi di recupero, comunque, non dovrebbero essere eccessivamente lunghi. Accanto a lei i due figli Edoardo e Carlo.

Nei prossimi giorni l'attrice si sarebbe dovuta recare a Bari, dove era attesa per il 26 settembre in occasione dell'inaugurazione di un locale con il suo nome. Ovviamente non potrà esserci ma l'evento inaugurale non sarà comunque rinviato. Loren arriverà nel capoluogo pugliese non appena le sue condizioni saranno compatibili con un viaggio in aereo e con un evento di questo tipo.

Il locale di Bari è il terzo di una catena che ha vede la presenza sul territorio di due ristoranti, uno a Firenze e uno a Milano. Si tratta dei due unici locali che, oltre a quello di Bari, sono autorizzati ufficialmente a utilizzare il nome dell'attrice. " Sophia Loren è molto legata al capoluogo pugliese dove ha girato anche un film, 'La vita davanti a sé' ", si legge in una nota della proprietà del locale diramata prima dell'incidente all'attrice. La scelta di aprire un altro ristorante col suo nome a Bari, quindi, non è stata casuale.