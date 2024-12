Capodanno, Gualtieri cancella Tony Effe: "Non ci sarà". E scoppia il caso Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine, il rapper Tony Effe non ci sarà al Capodanno del Circo Massimo di Roma. Il concerto del rapper è stato annullato dal sindaco Roberto Gualtieri a fronte delle polemiche circa i suoi testi, considerati violenti, misogini e sessisti. Ad alzare la voce in Campidoglio è stato un coro bipartisan, che ha costretto il sindaco a fare marcia indietro, annullando la presenza del cantante. " Mi sono scusato con Tony Effe per non aver considerato adeguatamente il fatto che quella scelta sia stata compiuta da chi si è occupato dell'organizzazione ". Trattandosi di un evento pagato con fondi pubblici, ha aggiunto il sindaco, " non deve creare polemiche e quella scelta avrebbe creato contrapposizione e l'abbiamo cambiata ". Ora resta il nodo di Sanremo, dove il cantante è confermato e difficilmente Carlo Conti sceglierà di non averlo sul palco per il suo ritorno come direttore artistico sul palco del teatro Ariston.

" Non c'è nessuna censura, non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno ", ha proseguito il sindaco della Capitale. Il passo indietro dell'amministrazione, almeno dal punto di vista economico, è stato fatto per tempo: " Non è una decisione contro di lui, lo ribadisco. È una decisione presa per evitare che un momento speciale, in cui una comunità si unisce, non diventi un'occasione di divisione e di polemica, per fortuna non c'erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare ". Certo l'imbarazzo è tanto in Campidoglio, visto che a San Silvestro mancano meno di due settimane e Tony Effe sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di punta per il concerto. E sicuramente questa situazione non è sinonimo di un'amministrazione accurata.

Ma ora c'è la questione Sanremo. Il Codacons ha già annunciato che nel caso in cui Tony Effe fosse stato escluso dalla manifestazione romana, si sarebbe dovuto ragionare anche sul Festival. Intanto, Carlo Conti si è trincerato dietro un secco "no comment" sul caso Tony Effe.

Preferisce non alimentare le polemiche a poche settimane dall'inizio del festival, concentrandosi sull'organizzazione di una kermesse che non sarà facile per lui, visto che arriva dopo la straordinaria era Amadeus, almeno sotto il punto di vista degli ascolti.