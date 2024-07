Al capolinea l'unione tra Paola Turci e Francesca Pascale: firmate le carte per la separazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Come rivelato dal sito Dagospia già qualche settimana fa, è giunta al capolinea l'unione civile tra Francesca Pascale e Paola Turci. La loro vicinanza ha fatto tanto parlare i salotti negli anni precedenti e la relazione che le univa sembrava essere molto solida ma si sa, nessun rapporto è immune da problemi ed, eventualmente, da separazioni. E così anche quell'unione arcobaleno celebrata con un ricco parterre di ospiti più o meno notabili è giunta al suo capolinea. La parola fine l'ha sancita definitivamente il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze, che ha omologato l’accordo di divorzio questa mattina.

Gli atti saranno trasferiti al più presto a Montalcino, dove le due hanno legalmente contratto l'unione nel 2022, appena due anni fa, e dove sorge una delle sontuose residente di Pascale, una villa storica immersa nella campagna senese dove è stata celebrata la cerimonia di unione. Sono stati comunque anni intensi per le due, che hanno condiviso una parte del percorso di vita che le ha portate anche alla ribalta mediatica in un periodo che, per entrambe, era piuttosto piatto. In tanti si stupirono di quest'unione, più per il fatto che la cantante sia sempre stata una anti-berlusconiana convinta che per il fatto che Pascale sia stata per tanti anni la compagna del Cavaliere.

Infatti, Pascale non ha mai nascosto la sua fluidità sessuale. In tempi non sospetti, infatti, disse: " Non ho mai detto né di essere etero né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà… ". Le prime foto della coppia risalgono al 2020, quando il settimanale Diva e Donna le riprese durante una passeggiata. Da quel momento montarono inevitabilmente i pettegolezzi ma su di loro non v'è mai stata curiosità morbosa. Turci e Pascale hanno parlato spesso della loro relazione, anche in tv, e l'hanno fatto con grande naturalezza. L'ultima volta anche di recente nel programma Belve di Francesca Fagnani, dove a essere ospite è stata Paola Turci.

Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, quando avvenne l'ospitata, lo scorso aprile, tra le due c'era già una certa maretta, che perdura da circa un anno. Ora la separazione definitiva, cona Fiesole cointestata.