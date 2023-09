Checco Zalone e l'ironia sul caro-Puglia: "L'acconto per l'ombrellone..."

Checco Zalone è tornato a casa. L’amato comico pugliese è protagonista nei principali italiani con il suo nuovo spettacolo – “Amore + iva” – e per l’occasione ha fatto ritorno a Bari con tre date all’Arena della Vittoria, a undici anni di distanza dal suo “Resto Umile World Tour”. Quella di venerdì è stata una serata speciale per l’artista, che ha affrontato il tema dell’amore con un tocco di umorismo sulla questione dei diritti civili, senza dimenticare l’attualità – a partire dal caro prezzi – e i suoi personaggi storici. Un’unica certezza: “So cos’è l’Iva, ma l’amore non si sa, lo scoprirete guardando il mio spettacolo” .

“Finalmente a Bari” , ha esordito Zalone salendo sul palco dello Stadio della Vittoria, distante pochi chilometri dalla sua Capurso. Dopo gli elogi del caso – “io amo questa terra” – l’artista ha sfoderato le sue prime battute affilatissime, a partire dal caro prezzi e dagli scontrini pesanti di una nota località marina a Monopoli: “Ho deciso che con l’incasso di questa serata darò l’anticipo per un ombrellone a Capitolo l’anno prossimo, così finalmente potrò andare anche io” , riporta il Corriere.

Tanti i temi trattati da Zalone nella 105esima data del suo tour – sold out ovunque – rivisitata in chiave pugliese. Tra i tanti siparietti che hanno riscosso grandi risate, la gag con Antonio Cassano: “Credi ancora all’amore? Chapeau” , le parole del comico con un riferimento a una esclamazione dell’ex calciatore durante un appuntamento con la Bobo TV diventata virale sui social network. Oltre alla sua originalissima versione dell’inno del Bari, Zalone ha sfoderato alcuni dei suoi personaggi più amati: dal rapper Ragadi (a Sanremo 2022 fu un trionfo) a Vasco Rossi, passando per il maestro Riccardo Muti in versione decisamente pop.