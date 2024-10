Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme? "Incontro privato sul lago di Como"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il divorzio da Fedez ancora da formalizzare Chiara Ferragni prova a guardare avanti almeno dal punto di vista sentimentale. Il nome dell'imprenditrice digitale era stato accostato a quello di Silvio Campara, ceo di Golden Goose, con il quale sembrava potesse nascere una relazione a fine estate. Negli ultimi giorni, però, il nome del manager milanese (che è sposato e ha due figli) è stato scalzato da quello di un altro volto noto dell'imprenditoria milanese, Giovanni Tronchetti Provera. Voci insistenti li volevano molto vicini e non solo perché i figli frequentano la stessa scuola, ma le indiscrezioni si sono trasformate in qualcosa di più grazie al servizio esclusivo pubblicato dalla rivista Chi, che ha pizzicato Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme in un "tète a tète" a Villa d'Este.

Paparazzati sul lago di Como

I fotografi del settimanale hanno immortalato insieme Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera lunedì durante un pranzo intimo consumato a Villa d'Este, sulle rive del lago di Como. " Sono arrivati per pranzo da soli, sulla stessa automobile. Sono rimasti parecchio, fino alle 17-17 e 30, seduti in terrazza. Intorno a loro c'erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato" , riferisce Chi, che descrive nei particolari come hanno trascorso il tempo insieme l'influencer e il manager: " Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano. Alla fine, si sono persino scattati un selfie: Chiara era seduta e Giovanni si è avvicinato. Poi lei si è girata e i loro volti si sono incrociati in quello che sembra un bacio. Poi, sempre insieme, sono tornati a Milano ". Chiara Ferragni aveva un appuntamento importante al quale non poteva mancare: il compleanno di mamma Marina e Provera ha fatto in modo che l'imprenditrice digitale arrivasse in tempo alla cena di famiglia.

Il primo incontro a Ibiza

L'avvicinamento tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera risale all'agosto scorso, quando l'ex moglie di Fedez è volata a Ibiza per una breve vacanza. Sull'isola c'era anche Tronchetti Provera junior. I due si conoscevano già per i figli, che frequentano lo stesso istituto scolastico, ma la conoscenza si sarebbe trasformata in qualcosa di più con la frequentazione avvenuta negli ultimi due mesi lontano da occhi indiscreti. "A quanto pare i due si stanno conoscendo, non sono ancora fidanzati.

Diciamo che sono", riferisce la rivista, che pubblica le foto del "tète a tète" sul lago di Como. Del resto, Giovanni Tronchetti Provera è single e da un anno si è ufficialmente separato dalla moglie Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli.