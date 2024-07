Chiara Ferragni, da imprenditrice modello a tiktoker adolescente (quasi 40enne)

Ascolta ora 00:00 00:00

Che Chiara Ferragni fuori dalla sua comfort zone non attiri particolarmente l'interesse è cosa nota. Ma negli ultimi mesi l'ex influencer lo sta dimostrando con sempre più forza. La narrazione costruita negli anni sull'imprenditrice emancipata, forte, la self-made-woman all'italiana, è crollata come un castello di sabbia a seguito dell'inchiesta sul pandoro. Ha fatto parte di una squadra che ha costruito un impero, ci ha messo la faccia e per anni ha funzionato. Ma il calo di popolarità successivo a dicembre 2023 ha dimostrato che ciò che ha venduto ai suoi follower era in gran parte storytelling, altrimenti adesso l'atteggiamento davanti alle indubbie difficoltà sarebbe diverso. Negli anni ha mostrato sui social un'idea di ciò che la gente avrebbe voluto che lei fosse. Che è quello che sta facendo ora, ma in senso opposto.

Se fino a qualche mese fa era tutto un condividere borse, viaggi, scarpe, accessori da migliaia di euro, ora Ferragni mostra di sé una immagine in regressione. Sfogliando le sue storie e i suoi post non c'è più nulla della donna risoluta e sicura di sé che voleva far credere di essere. Ora c'è solo una adolescente quasi 40enne, che lancia frecciatine al fidanzatino del liceo per sghignazzare giulivamente con le amichette della compagnia. Peccato che sia una madre di famiglia, con un matrimonio alle spalle e un'azienda che fattura milioni di euro. La vera Ferragni è quella di oggi o quella di ieri?

Sarebbe bello credere che almeno una delle due immagini rispecchi la sua vera natura, almeno i follower saprebbero chi hanno davanti. La verità è che nessuna di queste è lei. Chiara Ferragni è abituata ad avere il consenso attorno a sé, è il suo vero ossigeno e senza rischia di spegnersi. La tempesta perfetta che l'ha colta di sorpresa (forse) a dicembre ha fatto crollare ogni sua certezza e si è ritrovata improvvisamente catapultata in un mondo dove non c'erano solo yes-men. Da qui la smania di recuperare. Lei vive per il consenso, vive per essere al centro dell'attenzione perenne e soffre se qualcuno osa criticarla. E qual è il miglior modo per ottenerlo? Essere come gli altri vogliono che lei sia. Dopo la separazione da Fedez i suoi follower, la cui età media non supera i 18 anni, volevano che la sua reazione rispecchiasse la loro.

E allora ecco che lei sta provando ad accontentarli. Frasi da adolescente interrotta, interventi motivazionali, oroscopo, frecciatine all'ex marito e così via. Tutto ciò che una ragazzina qualunque farebbe quando si lascia con il fidanzatino di turno. Una strategia acchiappa-follower che magari funziona, perché le sue seguaci cosi si identificano in lei. Ma Ferragni ha valutato l'impatto che questo infantilismo avrà sulle aziende che presiede? Chi mai vorrebbe investire nel progetto di una 40enne regredita all'età adolescenziale?

Quale affidabilità può garantire? E se a questo si aggiunge la totale perdita di fiducia a seguito dell'indagine sulle donazioni benefiche, sono tante le domande su quale sia il futuro che Ferragni sta

immaginando per se stessa. Perché l'impressione è di una persona allo sbando, completamente avulsa dal mondo reale, che forse non sa nemmeno lei chi sia davvero, vittima di se stessa e del suo