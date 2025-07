Temptation Island tra Checco Zalone e Lascia o Raddoppia: così il programma cattura le masse

Con l'arrivo di luglio, puntuale come l'estate, è arrivata la nuova stagione di Temptation Island, programma cult per giovani e giovanissimi, ma non solo, che si appassionano delle disavventure amorose dei concorrenti, costantemente messi alla prova dai tentatori. Qualcuno dice che non è un programma culturalmente elevato, e non ha torto, ma nelle torride estati italiane serve anche un po' di leggerezza. Per le letture su Dostoevskij e Platonov c'è sempre tempo. Quest'anno il pubblico ha già scelto il suo personaggio simbolo dell'edizione, Alessio, protagonista di un falò di confronto già alla prima puntata con tanto di scenate, grida e urla.

Un cuore infranto per un possibile tradimento? Macché, solo l'ipotesi di dover abbandonare il programma in anticipo. " Non ho fatto niente. Per quattro cazzate che ha sparato la mia bocca maledetta: io le occasioni nella vita non le ho mai avute. Non me la puoi e non me la devi togliere, altrimenti capisco che non mi ami ", ha detto Alessio in preda a un attacco di ansia all'idea di dover lasciare il programma." Io questa trasmissione la guardo assiduamente da una vita: lei può decidere di andarsene lo stesso e, a quel punto, io me ne devo andare. Nella vita contano solo le chiacchiere ", ha aggiunto. Per i social, in quel momento il concorrente si è trasformato in una versione tangibile di Checco Zalone e delle sue caricature, soprattutto quando ha rivendicato con orgoglio che Temptation Island " se lo è studiato nel cervello ". Qualunque cosa questo voglia dire, è la perla di tutta la stagione, qualsiasi cosa possa accadere da qui in avanti.

E quest'anno, come non mai, si è avuta la certezza che Temptation Island non è solamente un programma televisivo ma è un vero e proprio fenomeno di costume, quasi sociale, che andrebbe studiato e analizzato. Perché non era praticamente mai accaduto dai tempi di Lascia e Raddoppia, oltre che con la Nazionale, che un programma televisivo venisse trasmesso nei locali diventando fenomeno di aggregazione. Invece è successo, precisamente sul lungomare campano, e sono state moltissime le persone che si sono ritrovate per guardare il programma in compagnia sulla spiaggia. La ragione per cui Temptation Island riscuota così tanto successo non è nota, forse entra in gioco l'immedesimazione, o chissà.

E chi parla di cattivi modelli della società forse non ha torto, ma dovrebbe anche guardare come sono ridotte le città, dove la percezione di insicurezza non è mai stata così alta da decenni. E non è certo colpa di un programma televisivo sulle corna e i cornuti.