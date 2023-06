"Chiara Ferragni summer tour". La nuova follia dei Ferragnez per fare le vacanze gratis

Come ha fatto Chiara Ferragni a raddoppiare i ricavi delle sue società nel 2022? Piaccia o non piaccia, le sue strategie di marketing attecchiscono sul pubblico social, soprattutto femminile. Il suo brand è in ascesa, tra le sue seguaci c'è una vera e propria corsa all'acquisto di qualunque capo d'abbigliamento o amenità prodotta a suo marchio e il trend non sembra destinato a fermarsi, visto che per il 2023 è previsto un nuovo incremento per la società che lo gestisce. E non c'è da stupirsi se l'influencer nei prossimi weekend, ovviamente con vari supplied e ad, sarà in giro per l'Italia con il codazzo di amici, familiari e collaboratori, per il "Chiara Ferragni summer tour". Non si trovano molti dettagli in merito a questa iniziativa, che ha preso il via ieri, venerdì 2 giugno, da un lussuoso hotel di Forte dei Marmi, in Toscana.

Non c'è stato un lancio ufficiale ma l'iniziativa sembra avere i caratteri dell'evento. Nonostante il bel pacchetto che è stato confezionato, con tanto di amici pronti a correre per l'animazione delle serate, come Paola & Chiara, il fine ultimo di questo "tour" è uno: vendere. Negli spazi dell'hotel sono stati sistemati i carretti glamour brandizzati "Chiara Ferragni", che altro non sono che espositori ben truccati, come d'altronde la proprietaria in qualunque occasione. Ciabatte, occhiali da sole e qualunque altro oggetto brandizzato è presente in questa sorta di bancarella del lusso, che però non è l'unico espositore. Scorrendo le storie del brand dell'influencer, infatti, si nota che ci sono anche negozi che partecipano al "Chiara Ferragni tour" e che, probabilmente, dietro un contratto di promozione, hanno ottenuto non solo di poter esporre i prodotti del brand ma anche di avere un tag nelle storie del circuito.

Stando alla mole di tag che sono stati riservati all'hotel che ospita l'evento su tutti i profili del clan Ferragnez, dove niente è gratuito, il sospetto che si tratti di una weekend a spesa zero per loro viene. Ma al di là di questo, che è lecito anche se stridente per molti motivi, quel che stupisce è il patrocinio ottenuto dal Comune di Forte dei Marmi, come dichiarato sul quotidiano Il Tirreno. Questa e altre domande verrebbero spontanee ma non c'è tempo per soffermarsi troppo, perché sono già in programma altre due gite per la carovana Ferragnez, una a Rimini dal 16 al 18 giugno e una a Monopoli, dal 30 giugno al 2 luglio. E si presuppone ci siano ancora spazi pubblicitari, per la vendita e ancora sponsorizzazioni per gli hotel che li ospiteranno tutti assieme. Insomma, un nuovo modo per fare vacanze no-pay.