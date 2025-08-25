Le indiscrezioni su Stefano De Martino: Caroline gli chiede un figlio, e lui cerca Belen?

In queste settimane si è molto parlato della relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, giovane ereditiera di 22 anni. Partiti da un'amicizia, i due hanno cominciato a fare coppia fissa quest'estate, tanto che li si è visti insieme sempre più spesso. Non solo. Stando a indiscrezioni, la ragazza avrebbe già conosciuto Santiago, il figlio di Stefano.

Eppure, proprio quando si parlava di idillio fra la coppia, ecco uscire una rivelazione bomba: De Martino potrebbe non aver ancora del tutto smesso di pensare alla sua celebre ex, Belen Rodriguez. Una persona che si dichiara assolutamente informata sui fatti ha affermato che il conduttore campano si sarebbe riavvicinato alla showgirl argentina. Sarà vero? "Ci metto la faccia", è quanto dichiarato dalla fonte.

Questa rivelazione potrebbe essere un terremoto. Stefano De Martino si trova già al centro dei pettegolezzi per la faccenda dei video intimi con la Tronelli diffusi in rete. Nonostante il trambusto generato dalla pubblicazione, ovviamente illecita, di questi filmati rubati da alcuni hacker, la relazione fra l'ex ballerino di Amici e Caroline Tronelli procedeva spedita. Eppure ecco uscire questa notizia: De Martino sarebbe tornato a cercare l'ex moglie Belen. Il condizionale, ovviamente, è d'obbligo.