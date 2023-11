"Ha detto cose false...". Simona Ventura durissima su Heather Parisi: cosa è successo

Heather Parisi torna a fare parlare di sé in Italia e non certo per meriti. Le ultime pesanti dichiarazioni, rilasciate sul programma Amici di Maria De Filippi, l'hanno fatta finire al centro dell'ennesima polemica e Mediaset è stata costretta a dare mandato ai suoi legali per tutelarsi. In difesa della trasmissione si è schierata anche Simona Ventura che, durante l'ospitata a La prima volta, programma condotto da Caterina Balivo su RaiUno, ha attaccato duramente la ballerina americana, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa.

Perché Ventura e Parisi hanno litigato

Da tempo tra Simona Ventura e Heather Parisi non corre buon sangue. L'acredine tra le due risale a cinque anni fa e nacque proprio negli studi del talent di Canale 5. Era il 2018 e l'edizione di Amici era la numero diciassette. La conduttrice e la ballerina erano entrambe giudici della commissione esterna e la visione diametralmente opposta sul talento di Biondo le portò a scontrarsi diverse volte in diretta tanto che in finale ci fu una violenta lite tra loro. Da quel momento tra le due è sceso il gelo, ma in diverse occasioni la Ventura aveva fatto capire di non avere particolare stima per Heather Parisi e durante la recente ospitata dalla Balivo lo ha ribadito.

Cosa ha detto la Ventura su Heather

Nello studio di La volta buona Simona Ventura è stata coinvolta nel gioco del "Trita-volte", una rivisitazione del più famoso "Chi butti giù dalla torre", e tra le varie carte è spuntata anche quella con l'immagine di Heather Parisi e la conduttrice di Citofonare Rai2 è partita all'attacco. " La trito? Assolutamente sì. È stata lei a non volere avere contatti non il contrario", ha detto Simona Ventura tornando a parlare del 2018 e di come l'americana si è comportata con i colleghi del programma: "Non abbiamo avuto un buon rapporto per colpa sua. Giocava in un altro campionato rispetto a altri noi giudici" .

"Dovrebbe essere all'altezza del suo talento"