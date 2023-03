"Non la saluto". La stoccata di Simona Ventura contro Heather Parisi

Che tra Simona Ventura e Heather Parisi non corresse buon sangue il pubblico lo sa bene. Anni fa le due ebbero un'accesa discussione ad Amici di Maria De Filippi (scontro che proseguì sui social network) e ora le vecchie ruggini sembrano essere tornate a galla. La recente ospitata della ballerina a Belve è stata trattata nell'ultima puntata del programma di Simona Ventura, in onda su Rai Due, e quando la conduttrice ha sentito parlare della Parisi la sua reazione è stata senza precedenti.

Cosa è successo in diretta

Durante la puntata di Citofonare Rai2, come ogni domenica, c'è stato il consueto spazio dedicato ai gossip e agli accadimenti settimanali. Nella rubrica condotta dalla comica Valeria Graci, ha trovato spazio anche la notizia dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario negli studi televisivi di Belve, che l'agente dei vip Lucio Presta ha inviato a Heather Parisi per ottenere un risarcimento mai saldato dalla showgirl, che vive a Hong Kong. Prima di parlare della notizia, la Graci ha salutato la ballerina, ma Simona Ventura si è dissociata apertamente. " Ah io non la saluto ", ha detto la Ventura scuotendo la testa, senza tenere conto che il suo microfono era aperto. Un ospite al tavolo ha chiesto divertito il motivo del rifiuto e la conduttrice ha replicato seccata: " Perché è così" . Poi si è lasciata sfuggire una risata.

I motivi dell'astio tra Simona Ventura e Heather Parisi

Il video della stoccata di Simona Ventura nei confronti della showgirl non è passato inosservato e sui social network il video dell'accaduto è iniziato a circolare, diventando virale in brevissimo tempo. L'origine dell'attrito tre le due donne risalirebbe all'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi, quando Simona Ventura e Heather Parisi sono state protagoniste. Le due ebbero un acceso confronto sulle doti canore di Biondo. La ballerina accusò la conduttrice di non essere obiettiva e di voler cercare solo il consenso del pubblico, definendola una "paracula". In studio ci fu una grossa polemica, con la madre di Biondo che accusò di bullismo la Parisi e la Ventura che attaccò la ballerina: " Heather, posa il fiasco perché non ci siamo proprio !". Da allora le due donne non si parlano più e la risposta al vetriolo data da Simona a Citofonare Rai2 sembra confermarlo.