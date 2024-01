L'ultima mossa social di Chiara Ferragni è un disastro: cosa ha fatto

L'ultima mossa di Chiara Ferragni su Instagram ha dell'incredibile. L'influencer è finita al centro di nuove inchieste giudiziarie con l'accusa di truffa ma continua la sua manovra di riavvicinamento ai fan, pubblicando nuovi post su Instagram. Dopo giorni di foto e video muti e interdetti al commento dei suoi follower, Chiara Ferragni ha deciso di riaprire i suoi post ai commenti, ma non a tutti. La strategia comunicativa messa in atto da un fantomatico team di esperti, infatti, pare abbia suggerito alla moglie di Fedez di limitare i commenti al post solo ai fan più graditi (parenti e amici in primis). Il risultato? Un pugno di commenti, tanti cuoricini e solo elogi. Una fotografia tutt'altro che veritiera (anzi, proprio manipolata) del gradimento social verso Chiara Ferragni.

Solo pochi e selezionatissimi eletti sono riusciti a pubblicare il loro commento sotto all'ultimo post dell'imprenditrice digitale e questo la dice lunga sui timori, che la Ferragni e il suo staff hanno sulla risposta del pubblico a un ritorno alla normalità dell'influencer. A tutti gli altri, migliaia di seguaci che erano soliti commentare i suoi contenuti, non è rimasto altro che ammirare la triste scritta sotto al post: "I commenti sotto a questo post sono stati limitati". Ma il web è un mare immenso dove poter dire la propria e i commenti negativi sono comunque arrivati ma attraverso un'altra piattaforma, quella di Elon Musk, X (ex Twitter).

Così, oltre alle critiche, Chiara Ferragni è finita oggetto di sfottò e commenti sarcastici. "La Ferragni che pubblica solo commenti con complimenti o neutri, addirittura 77. Immaginate il tenore delle migliaia che hanno nascosto", ha commentato un utente, mentre un'altra ha aggiunto ironica: "Pagare un'agenzia di esperti in comunicazione per farsi suggerire di permettere i commenti solo ai 1.987 accounts che lei stessa segue. Risultato: 75 commenti in 3 ore. Aiutatemi a dire imprenditrice digitale". Ben presto sono arrivati anche i meme e un'immagine dei Teletubbies: "Ecco una rara foto dello staff degli avvocati al lavoro. Si deve a loro l’idea di accettare solo commenti positivi sotto le foto". La nuova strategia comunicativa ricorda tanto "l'errore di comunicazione" commesso sul Pandoro (e su chissà quante altre iniziative commerciali - benefiche), ma con questa scelta la sua credibilità cola ancora più a picco. "La Ferragni limita i commenti. Solo cuoricini e quanto sei bella. È quello che finge di essere. Falsa come i soldi del Monopoli", si è sfogata un'utente. Ma per qualcuno l'ultima mossa social dell'influencer è un deciso passo verso il ritorno alla normalità: "Prossimo step? Tutto torna come prima e tanti saluti".