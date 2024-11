La convivenza dopo un mese, i paparazzi, le crisi: la storia d’amore tra Benedetta Mazza e Matteo Branciamore

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra il 2011 e il 2014 sulle riviste di gossip si fece un gran parlare della storia d'amore tra Benedetta Mazza, "professoressa" dell'Eredità, e Matteo Branciamore, star della fiction "I Cesaroni". La coppia ha vissuto quattro anni di relazione tra passione e crisi.

L'incontro in un locale

Maggio 2011. Benedetta Mazza è reduce dalla partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata quinta e è una delle "professoresse" della trasmissione "L'Eredità". Matteo Branciamore è invece il nuovo idolo del piccolo schermo grazie al ruolo di Marco Cesaroni nella fiction "I Cerasori". Matteo sta girando la quinta stagione della serie e una sera incontra Benedetta in un locale in centro a Roma. Tra i due scocca subito la scintilla ma inizialmente i due provano a tenere riservata la frequentazione.

La scelta di convivere

Giugno 2011. La trasmissione "L'Eredità" finisce e Benedetta non si vede rinnovare il contratto. Rimane a Roma per lei è impensabile e pensa di tornare a Parma, dove è nata e cresciuta, ma le opportunità professionali scarseggiano. " Ero senza ingaggio e sarei dovuta tornare a Parma. Lui è stato molto generoso e carino: non voleva che andassi via da Roma e mi ha chiesto di rimanere con lui a vivere. È stato bellissimo. Abbiamo vissuto mesi di grande affiatamento, sempre a stretto contatto" , racconterà tempo dopo Benedetta Mazza sulle pagine di DiPiù. La coppia comincia così una convivenza e vive il proprio amore alla luce del sole.

Le prime foto sulle riviste

Luglio 2011. I paparazzi sorprendono Matteo e Benedetta insieme a Vietri sul Mare. Un pranzo in compagnia di alcuni amici poi la notte trascorsa insieme in hotel confermano che tra loro è scoppiato l'amore. Le fan di Branciamore non esultano, ma la coppia sembra affiatatissima. A dicembre 2011 Matteo e Benedetta vengono fotografati insieme in un supermercato di Roma, confermando che l'amore è solido. Professionalmente Branciamore invece vive un momento di cambiamento: dopo cinque stagioni decide di abbandonare il progetto de "I Cesaroni" per cimentarsi in altri ruoli più impegnativi. Benedetta Mazza fa qualche apparizione in tv.

La crisi e l'addio

Marzo 2012. Da alcune settimane si rincorrono voci di crisi tra l'attore e l'ex miss. A confermare la rottura è Benedetta sulle pagine di DiPiù: " E’ stata una storia bella, con momenti romantici e intensi, che poi però, circa due mesi fa, è finita. Io e Matteo ci siamo lasciati. All'inizio della nostra relazione effettivamente, nel pieno entusiasmo, tutto sembrava possibile. Mi aveva colpito per la sua dolcezza, per i suoi modi gentili: da subito accanto a lui ho provato un senso di protezione e di sicurezza. Ed è venuto quasi naturale per me, che sono più piccola di Matteo di otto anni, avvicinarmi sempre di più a lui" .

Le vite parallele

Se da una parte l'amore è finito, dall'altra Matteo e Benedetta si concentrano sul lavoro. Benedetta Mazza torna in tv ad aprile 2012 con la conduzione di "La TV Ribelle" su Rai Gulp insieme a Mario Acampa e a novembre conduce sempre su Rai Gulp il programma televisivo "Gulp Girl". Per contro Matteo ottiene due ruoli per il cinema (in "5 (Cinque)" e "11 settembre") e gira la miniserie "Barabba". Alla fine del 2012, però, le strade dell'attore e dell'ex miss si riuniscono e la coppia vive un travolgente ritorno di fiamma.

Di nuovo insieme

È il 2013. Matteo Branciamore e Benedetta Mazza sembrano essersi lasciati alle spalle il periodo di crisi. A marzo partecipano alla prima del film "Outing - fidanzati per sbaglio" e sul red carpet del Capitol Club di Roma sembrano molto felici. Per Benedetta è un anno di grandi risultati: la Rai le affida quattro prime serate su Rai YoYo legate allo Zecchino d'oro e ad alcune festività. Anche Matteo vive un momento di grandi novità: debutta alla conduzione "Comedy on the Beach" in onda su Comedy Central e insieme a Nicolas Vaporidis e a Primo Reggiani apre la casa di produzione Drive Production Company.

La fine della relazione

È il 2014. Voci di crisi tornano a circolare con insistenza sui siti di gossip. Per i beneinformati Benedetta e Matteo si sono già lasciati, ma dalla coppia non arrivano né smentite né conferme.

I due, però, non si fanno più vedere in giro insieme e Benedetta e Matteo vengono fotografati insieme a altri compagni, mettendo un punto fermo ai gossip. Oggi Matteo Branciamore è fidanzato con l'attrice e doppiatrice, mentre Benedetta Mazza risulta fidanzata con, pugile e pittore italo-egiziano.