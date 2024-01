“Corro per scappare perché avrò mangiato una bistecca…”. L’ex velina contro il mondo distopico

Maddalena Corvaglia, insieme a Elisabetta Canalis, è stata una delle veline più amate di Striscia la notizia. Anzi, loro due hanno incarnato il concetto stesso di "velina" e a distanza di quasi 25 anni dal debutto sul bancone del telegiornale satirico, continua a essere un simbolo per i telespettatori italiani. Per questa ragione non stupisce il grande seguito social, anche se Corvaglia, ormai da qualche tempo, cerca di creare anche contenuti più profondi e provocatori. Il fisico c'è ed è quello di sempre ma a 43 anni appena compiuti, e con una figlia, cerca di creare interazioni anche su temi più ampi, come dimostra uno degli ultimi video condivisi sui social.

" Non corro per la prova costume ", esordisce la showgirl che si riprende mentre si dedica all'attività fisica invernale. " Corro per l'anno 2030, quando la mia macchina elettrica mi sbatterà fuori dall'abitacolo perché avrò un credito sociale molto basso e dovrò andar via dalla città intelligente '15 minutes' ", dice ironicamente, ma non troppo, Corvaglia riferendosi al sistema creato in Cina che dà un punteggio ai cittadini in base al loro comportamento. Un sistema che molti temono possa arrivare prima o poi anche in Occidente, con tutte le conseguenze che ne derivano e sulla quale basare le valutazioni di affidabilità e responsabilità.