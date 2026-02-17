Damiano David e Dove Cameron, matrimonio in Italia: l’annuncio dell’attrice

Damiano David e Dove Cameron fanno sul serio e molto presto convoleranno a nozze, coronando il loro sogno d'amore. I due si sono conosciuti agli MTV VMAs del 2022, cominciando a frequentarsi seriamente nel 2023. Parlando di quel momento, Dove ha dichiarato di aver capito subito che Damiano era la persona giusta per lei e di aver avuto paura che per lui non fosse lo stesso. "È stata un'intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto. È stata una sorpresa emozionante", ha affermato, emozionata, durante l'intervista concessa a Entertainment Tonight.

L'annuncio del matrimonio è arrivato lo scorso 3 gennaio, quando la coppia ha mostrato gli anelli di fidanzamento in oro rosa e diamanti. Dove ha spiegato di essere stata al corrente delle intenzioni del suo futuro marito. Damiano le aveva già parlato degli anelli, senza però dirle quando sarebbe arrivata la proposta ufficiale.

"Sapevo che la proposta sarebbe potuta arrivare da un momento all'altro", ha raccontato l'attrice, divertita. Poi, il giorno è arrivato. "Stavamo facendo le valigie, e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare bene i bagagli. Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta". La giovane ha rivelato che in quel momento stava indossando una semplice maglietta oversize, era struccata e aveva i capelli ancora bagnati dopo la doccia. Andata in soggiorno, ha trovato Damiano ad aspettarla con l'anello pronto per lei. "So che alcune ragazze vogliono petali di rosa… ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che ho scelto. Vuoi sposarmi?", le avrebbe detto il cantante.

Adesso i due sono pronti al grande passo e, stando a quanto rivelato dalla stessa Dove Cameron, il matrimonio si farà in Italia, anche se non è stato ancora scelta la località vera e propria.

"Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa", ha dichiarato la giovane, spiegando che sarà un matrimonio in stile italiano, con moltissimi invitati. "Lui ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima", ha concluso.