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Personaggi

D'Avenia, Cartabia e Lerner sull'urgenza di restare umani

Al centro la domanda fondamentale: che cosa significa essere umani e quali principi devono guidare le nostre società?

Redazione
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Questa sera alle 21, al Centro culturale (Cdm) di largo Corsia dei Servi 4, si terrà l’incontro «Il dovere urgente di restare profondamente umani», l’ingresso è libero. Si tratta del primo approfondimento del tema scelto come programma dell’anno: «Il volto umano è la pienezza verso cui cammina la storia», affermazione che costituisce l’ossatura dell’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. All’incontro partecipano: Marta Cartabia, docente di Diritto costituzionale dell’Università Bocconi e presidente della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto; Alessandro D’Avenia, insegnante e scrittore; Gad Lerner, giornalista e scrittore; Pietro Modiano, manager ed economista; Vittorio Pelligra, docente di Economia politica all’Università di Cagliari e direttore di Sec- Scuola di Economia Civile; Antonio Polito, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera. Sarà Camillo Fornasieri, direttore del Centro culturale, a dirigere l’incontro. L’Enciclica del Papa è stata presentata lo scorso 28 maggio con Massimo Borghesi, don Alberto Cozzi e Stefano Zamagni; questo nuovo appuntamento raccoglie il contributo di personalità impegnate in ambiti della vita sociale che Magnifica Humanitas indica come cruciali per il futuro dell’Italia e del mondo. Al centro la domanda fondamentale: che cosa significa essere umani e quali principi devono guidare le nostre società? Oggi alcune visioni rischiano di trattare la persona come uno strumento e di considerare la sua umanità un ostacolo a un progresso basato soltanto sull’efficienza.

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