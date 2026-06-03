David Beckham entra nella leggenda di Hollywood: il 12 giugno riceverà una stella sulla Walk of Fame

Dopo una carriera che lo ha trasformato da campione del calcio a icona globale, David Beckham si prepara ad aggiungere un nuovo prestigioso riconoscimento al suo palmarès. Il prossimo 12 giugno l'ex centrocampista inglese riceverà infatti una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, uno degli onori più ambiti nel mondo dello spettacolo e della cultura popolare. La cerimonia si svolgerà a Los Angeles in un momento particolarmente significativo per gli Stati Uniti, che stanno per ospitare i Mondiali di calcio 2026 insieme a Canada e Messico. Un tempismo che sottolinea il ruolo fondamentale avuto da Beckham nella diffusione e nella crescita del calcio oltreoceano.

Con lui Victoria e Tom Cruise

A rendere ancora più speciale l'evento saranno due ospiti d'eccezione. Accanto a Beckham ci saranno infatti la moglie Victoria, ex componente delle Spice Girls e oggi affermata stilista, e la star di Hollywood Tom Cruise, che prenderanno parte alla cerimonia di inaugurazione della targa. L'appuntamento avverrà lungo il celebre Hollywood Boulevard, poche ore prima della prima partita disputata sul suolo statunitense durante il Mondiale.

Un tributo al suo impatto sul calcio americano

Secondo gli organizzatori, il riconoscimento va ben oltre i successi sportivi ottenuti in campo e celebra soprattutto l'influenza esercitata da Beckham nella crescita del calcio negli Stati Uniti. "Il riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Sport e Spettacolo arriva in un momento opportuno, mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare i Mondiali di calcio FIFA", ha dichiarato Ana Martinez della Camera di Commercio di Hollywood. "Il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo".

Una carriera tra trofei e grandi club

Beckham è stato uno dei calciatori più rappresentativi della sua generazione. Con la maglia del Manchester United ha conquistato sei campionati inglesi e una Champions League, entrando nella storia del club grazie al celebre Triplete del 1999. Nel corso della sua carriera ha poi indossato le maglie di alcune delle squadre più prestigiose del panorama internazionale, tra cui Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy e Paris Saint-Germain, club nel quale ha concluso la propria avventura da professionista nel 2013. Con la nazionale inglese ha collezionato 115 presenze e partecipato a tre edizioni della Coppa del Mondo, diventando uno dei volti simbolo del calcio britannico.

Dall'Inter Miami a Lionel Messi

Terminata la carriera agonistica, Beckham ha continuato a lasciare il segno nel mondo del calcio. Oggi è infatti comproprietario dell'Inter Miami CF, società che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione internazionale grazie all'arrivo di Lionel Messi. La squadra della Florida ha conquistato il titolo MLS nella scorsa stagione, consolidando ulteriormente il progetto sportivo voluto proprio dall'ex campione inglese.

Imprenditore e protagonista dello spettacolo

Negli anni Beckham ha saputo costruire un'immagine che va ben oltre il terreno di gioco. Il suo matrimonio con Victoria Beckham, celebrato nel 1999, lo ha trasformato in una delle personalità più seguite dai media a livello mondiale. Parallelamente ha sviluppato numerose attività imprenditoriali, fino a fondare nel 2019 la società di produzione Studio 99, specializzata nella realizzazione di contenuti televisivi e documentari. Un percorso che gli ha permesso di affermarsi non soltanto come sportivo, ma come figura influente nel mondo dell'intrattenimento e della cultura popolare.

Un anno da ricordare

L'onorificenza hollywoodiana arriva a meno di un anno da un altro importante riconoscimento ricevuto da Beckham. Nel 2025, infatti, re Carlo III gli ha conferito il titolo di cavaliere per il contributo dato allo sport e alla società britannica.

Ora, con una stella destinata a essere incastonata sul marciapiede più famoso del mondo, Beckham entra ufficialmente nell'élite delle personalità che hannonon solo nel proprio settore, ma nell'immaginario collettivo internazionale. Da campione del Manchester United a simbolo globale dello sport e dello spettacolo, la sua storia continua addi nuovi capitoli.