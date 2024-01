"Dietro la porta c’è Jude Law…" Così Alessia Marcuzzi mette fine al gossip su De Martino

Da diverso tempo si è tornato a parlare di un possibile flirt – anche piuttosto bollente – tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Già dal 2020, e fu Dagospia a farlo, è trapelato in rete la notizia che i due conduttori avessero avuto una breve love story, proprio nel periodo in cui Stefano De Martino era ancora sposato con Belen. Il pettegolezzo, mai del tutto confermato, è tornato alla ribalta quando, proprio la giunonica Belen, ha rivelato tutto il suo malcontento e tutto il suo malessere nei riguardi dei continui tradimenti dell’ex ballerino di Amici. Da qui si è tornato a parlare, ancora una volta, di quella storia d’amore tra la Boomerissima di Rai 2 e il celebre De Martino. I due, però, non sono mai scesi nei dettagli del gossip e non hanno mai risposto alle indiscrezioni che sono trapelate in rete. Più che altro è su Instagram e sul profilo di Alessia Marcuzzi che alcuni utenti cercano di estorcere la verità, o quanto meno, qualche dettaglio sulla sua storia “proibita”.

Alessia Marcuzzi fino a questo momento è rimasta in silenzio e ha visto sotto di sé i follower fare supposizioni e congetture su quella relazione tra la showgirl e, per l’appunto, il ballerino di Amici. Ma, la Marcuzzi ha rotto il silenzio, mettendo a tacere un utente troppo invadente che ha voluto punzecchiare la presentatrice e conduttrice in merito alla sua vita privata. Il piccolo drama si è consumato su Instagram, come al solito, è per l’esattezza in un video divertente pubblicato qualche giorno fa. Nel video in questione si vede Alessia prepararsi per una serata di relax, poi legge un messaggio che annulla la serata e allora torna in bagno per struccarsi e gettarsi poi con felicità tra le coperte insieme al suo cagnolino.

Un video divertente in cui non c’è nessun sottotesto, ma invece pare che sia stato letto in maniera allusiva da uno dei suoi utenti. "Aspetti l’arrivo di Stefano De Martino?", li legge tra i commenti. Stizzita, Alessia Marcuzzi risponde per la prima volta al suo follower con una risposta piccata ma divertente. “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”. Subito è pioggia di like e di commenti, altrettanto divertenti, alla risposta della Marcuzzi. Chissà, anche lei è stanca di ripetute domande sulla sua vita privata? Chi può dirlo. Solo che il post in questione è stato uno dei più cliccati sul suo profilo. La verità? È ancora nel mezzo. Forse non verrà mai a galla.