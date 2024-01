"La Marcuzzi? Confermo". Belen rompe il silenzio sul flirt di Stefano De Martino

Una delle dodici "signorine", con le quali Stefano De Martino avrebbe tradito Belen, è Alessia Marcuzzi. A dirlo è stata l'argentina, rispondendo alla domanda diretta di una follower su Instagram. Dopo l'intervista esclusiva concessa a Domenica In, nella quale Belen Rodriguez ha svelato che alla base della fine del suo matrimonio con Stefano c'erano numerosi tradimenti, la showgirl continua a fare rivelazioni importanti e l'ultima, che riguarda Alessia Marcuzzi, promette di scuotere nuovamente il mondo dello spettacolo.

Il flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi

Nel luglio del 2020 l'estate si infiammò per il gossip lanciato da Dagospia sul presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. " C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi ", scrisse l'irriverente sito, anticipando lo scoop della rivista Oggi sulle due separazioni vip. L'ex ballerino di Amici smentì con estrema rapidità l'indiscrezione, ma per settimane la cronaca rosa fu inondata di dettagli sul presunto tradimento. "Belen ha letto in diretta i Whatsapp che Alessia stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili", riferì ancora Dagospia, mentre Alessia Marcuzzi parlava di falsità e Belen taceva. Nonostante il clamore, la storia finì negli archivi della cronaca rosa ma oggi, a distanza di anni, è arrivata la conferma.

La conferma di Belen su Instagram

Dopo lo scontro social avvenuto a Santo Stefano con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez continua a togliersi sassolini dalle scarpe e l'ultimo riguarda proprio l'ex marito e la conduttrice di Boomerissima. Da giorni la showgirl, che si trova in Argentina con tutta la sua famiglia e con il nuovo compagno Elio Lorenzoni, ha deciso di parlare apertamente della sua vita privata, lavando in piazza i panni sporchi. Così ha scelto di rispondere pubblicamente a un commento pungente che una fan ha scritto sotto a uno dei suoi ultimi post Instagram. "Continua a dire la tua e zittire tutti, io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così stronzetta. Ps. Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te, baci buone vacanze", ha scritto la follower e Belen non si è lasciata sfuggire l'occasione di vendicarsi, replicando: "Confermo".

Lo sfogo social e i nuovi rumor