Diletta focosa, Belen e la frecciata a De Martino, proposta di matrimonio in arrivo a Sanremo

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa confessioni piccanti (Diletta Leotta), chi lancia nuove frecciatine all'indirizzo dell'ex marito (Belen Rodriguez), chi alimenta i pettegolezzi (Lucio Presta) e chi, invece, ha messo in giro il primo vero gossip su Sanremo 2026.

Diletta Leotta scatenata: "A letto mi do 10, sono un vulcano"

I fan di Diletta Leotta non potevano sperare di meglio. L'ospitata Della conduttrice e inviata sportiva di Dazn si è infatti raccontata senza filtri, anche dal punto di vista più intimo, durante l'intervista nel podcast "Fuori di Cabello" di Victoria Cabello. Leotta ha risposto senza filtri alle domande pungenti della conduttrice e a proposito di bellezza, "curve" e lavoro si è tolta un sassolino dalla scarpa: "L'accettazione che unadonna anche di bella presenza possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca**o". A lasciare tutti a bocca aperta, invece, è stata la confessione piccante sulla sua vita sessuale: "A letto?Non posso che darmi un 10. Sono l'Etna, il calore della Sicilia.Brava come De Martino? Forse un po’ meglio". Che modestia.

Belen Rodriguez e la frecciatina a De Martino: "Ci vuole poco"

Belen Rodriguez torna a punzecchiare l'ex marito. Durante l'ultima puntata di "Only Fun" su Nove l'argentina ha lanciato l'ennesima frecciata all'indirizzo di Stefano De Martino, mettendolo (insieme ad altri suoi famosi ex) al centro di una gag organizzata con Andrea Pisani e Luca Peracino, i Panpers. Sulle note di brano "Questa domenica" di Olly Pisani ha passato in rassegna le qualità degli ex fidanzati di Belen e quando è toccato a De Martino, l'argentina si è lasciata sfuggire una pungente battuta: "Se hai qualcosa in più di Stefano De Martino? Mah, guarda.. ci vuole poco!". Non le passa.

Lucio Presta: "Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito"

L'uscita del libro dell'agente dei vip Lucio Presta, "L'uragano- Sole, fulmini e saette", ha turbato l'equilibrio che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano raggiunto dopo l'addio. Sulle pagine del suo libro, infatti, Presta ha raccontato dei tanti tradimenti dell'ex moglie del conduttore. Fatti che incrinare inevitabilmente i rapporti tra Lucio e Paolo. Secondo quanto riferito nel libro "Bruganelli avrebbe intrattenuto rapporti intimi,lunghi o corti" con diverse persone raccontando lei stessa i suoi intrallazzi "in giro a chiunque: sarti, costumisti,direttori della fotografia, registi, truccatori, parrucchieri,amici". Presta confessa cosa disse a Paolo Bonolis in un faccia a faccia: "Tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l'ho vista innamorata di un uomo". Confessioni che hanno scatenato reazioni e silenzi ma che hanno tenuto banco per giorni sulle pagine delle riviste di gossip.

Sanremo 2026, proposta di matrimonio in arrivo sul palco dell'Ariston

Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato e già circolano gossip interessanti. Secondo gli esperti, infatti, durante la kermesse canora assisteremo a una proposta di nozze.

I protagonisti e la location sono un mistero ma, stando a quanto ha rivelato l'esperta di gossip Deianira Marzano, nel corso di una delle serate del Festival assisteremo a una proposta di matrimonio in diretta. Marzano non ha fatto nomi ma per i più curiosi tanto basta per creare hype attorno al Festival.